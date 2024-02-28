المؤسسة المدنية تعلن تقديمها خدمة تحضير الطرود والكوبونات المدفوعة مسبقاً

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، عن تقديم خدمة تحضير طرود الخير والكوبونات المدفوعة مسبقاً في جميع أسواقها.

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الأربعاء، إن المؤسسة توفر هذه الخدمة بنفس أسعار بيع المواد في أسواقها، دون اقتطاع أي رسوم إضافية، وبالقيم السعرية التي يرغب بها متلقو الخدمة.

وبين أن تجهيز الطرود أو الكوبونات، خدمة يمكن لأي جهة حكومية أو خاصة أو أفراد التقدم لها، ليتم تجهيزها خلال مدة 4-5 أيام من تقديم الطلب.

ودعا القضاة الراغبين إلى التواصل مع الدائرة المالية أو الإدارة العامة للمؤسسة في سوق المؤسسة بمنطقة عين غزال.

--(بترا)

ع ن/ف ج

28/02/2024 11:34:58