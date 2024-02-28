وزير التربية يؤكد أهمية المتابعة برفع نسبة تفعيل المتميزين بالميدان التربوي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)- أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أهمية المتابعة في رفع نسبة تفعيل المتميزين في الميدان التربوي، والاستفادة من تجاربهم في تطوير العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محافظة اليوم الأربعاء، مع جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، بحضور المدير التنفيذي للجمعية لبنى طوقان، وأمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة وأعضاء لجنة مأسسة مخرجات الجمعية.

وأكد الوزير اعتزاز الوزارة بعلاقات الشراكة القائمة بين الوزارة وجمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، وحرص الوزارة على مأسسة عملية التميز في عملها.

من جهتها، عرضت المديرة التنفيذية لجمعية الجائزة لبنى طوقان إنجازات مشروع المأسسة خلال الفصل الدراسي الأول، وملخص لدورة جوائز التميز للعام 2023/2024، مبينة أن جمعية الجائزة أطلقت هذا العام "جائزة الملكة رانيا العبدالله لمؤسسة رياض الأطفال المتميّزة" و"جائزة تقديرية للحلول المتميزة المطبقة" في دورتها الأولى.

وأشارت طوقان وفريق جمعية الجائزة، الى أبرز إنجازات مشروع المأسسة، مؤكدة الزيادة الواضحة في نسبة تفعيل المتميزين في الميدان التربوي والبدء بدراسة أثر المتميزين بالتعاون مع إدارة التخطيط والبحث التربوي في الوزارة للتركيز على أثر المتميزين في الميدان التربوي لخدمة المديريات والمدارس.

--(بترا)

م خ/ أ أ / س س

28/02/2024 11:15:47