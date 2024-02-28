الولايات المتحدة تدعو لمسار دبلوماسي في لبنان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 28 شباط (بترا)- دعت الولايات المتحدة ليل الثلاثاء، إلى التركيز على الدبلوماسية الدولية لإيجاد حل للتصعيد العسكري في لبنان، بعد تحذير إسرائيل من أنها ستواصل ملاحقة حزب الله حتى لو تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة، بحسب واشنطن بوست .
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين "لا نريد أن نرى أيا من الجانبين يصعّد النزاع في الشمال، لقد قالت حكومة إسرائيل علنا وأكدت لنا بشكل خاص أنهم يريدون تحقيق مسار دبلوماسي، وهذا ما سنواصل السعي إليه، وفي النهاية، هذا من شأنه أن يجعل العمل العسكري لا داع له في ظل تدخل دبلوماسي ".
ولفت ميلر، إلى أن إسرائيل تواجه "تهديدا أمنيا حقيقيا" وذلك مع فرار آلاف الأشخاص من منازلهم بالقرب من الحدود مع لبنان.
--(بترا)
ب خ/أ م / س س
28/02/2024 11:11:30
MENAFN28022024000117011021ID1107913217
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.