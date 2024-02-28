الولايات المتحدة تدعو لمسار دبلوماسي في لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 28 شباط (بترا)- دعت الولايات المتحدة ليل الثلاثاء، إلى التركيز على الدبلوماسية الدولية لإيجاد حل للتصعيد العسكري في لبنان، بعد تحذير إسرائيل من أنها ستواصل ملاحقة حزب الله حتى لو تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة، بحسب واشنطن بوست .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين "لا نريد أن نرى أيا من الجانبين يصعّد النزاع في الشمال، لقد قالت حكومة إسرائيل علنا وأكدت لنا بشكل خاص أنهم يريدون تحقيق مسار دبلوماسي، وهذا ما سنواصل السعي إليه، وفي النهاية، هذا من شأنه أن يجعل العمل العسكري لا داع له في ظل تدخل دبلوماسي ".

ولفت ميلر، إلى أن إسرائيل تواجه "تهديدا أمنيا حقيقيا" وذلك مع فرار آلاف الأشخاص من منازلهم بالقرب من الحدود مع لبنان.

--(بترا)

ب خ/أ م / س س

28/02/2024 11:11:30

