العمل: 507 حالات لعمل أطفال وتحرير 242 مخالفة و259 إنذارا لمنشآت

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عمان 28شباط (بترا)- قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن عدد حالات عمل الأطفال المكتشفة في عام 2023 بلغت 507 حالات، وإن فرق التفتيش حررت بحق أصحاب العمل المخالفين لتشغيلهم أطفال بشكل مخالف لأحكام القانون 242 مخالفة و259 إنذارا.

وأشار الى أن عدد الشكاوى والبلاغات التي تعاملت معها الوزارة 126 شكوى وبلاغا خاصة بعمل الأطفال.

وأكد الزيود بحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء، أنه تم استقبال الشكاوى الخاصة بعمل الأطفال "حقوق عمالية" عبر منصة "حماية"

/ ، كما أن الوزارة تستقبل البلاغات عن حالات عمل الأطفال عبر الرابط الإلكتروني التالي: /

وأضاف، أن الوزارة من خلال قسم عمل الأطفال والحضانات المؤسسية في مديرية التفتيش المركزية ستقوم خلال العام الحالي بزيادة عدد الحملات والزيارات التفتيشية على منشآت القطاع الخاص في مختلف القطاعات والأنشطة الإقتصادية للتأكد من عدم تشغيلها للأطفال، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من أنشطة رفع الوعي للمجتمع وللأهالي في المدارس بخطورة تشغيل الأطفال.

وفيما يتعلق بالحضانات المؤسسية وبدائل الحضانات قال الزيود، إن عدد المنشآت التي قامت فرق التفتيش في الوزارة بزيارتها العام الماضي للتأكد من مدى التزامها بأحكام المادة (72) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته بلغ 1419 منشأة من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مضيفا أن فرق التفيش حررت 62 إنذارا و7 مخالفات بهذا الخصوص.

وبين أن الفقرة (أ) من المادة (72) من قانون العمل نصت على أن "يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددا من العمال في مكان واحد ولديهم من الأطفال ما لا يقل عن خمسة عشر طفلا لا تزيد أعمارهم على خمس سنوات بتهيئة مكان مناسب ويكون في عهدة مربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم، كما ويجوز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة"، مضيفا أن الفقرة (ب) من ذات المادة نصت على بدائل الحضانات،"للوزير تحديد البدائل المناسبة إذا تبين عدم إمكانية صاحب العمل على تهيئة المكان المناسب في المنشأة أو محيطها ضمن تعليمات تصدر لهذه الغاية".

وتابع، أن تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لسنة 2023 الصادرة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (72) من قانون العمل نصت على هذه البدائل بحيث، تكون بدائل

الحضانات المؤسسة في المؤسسات التي يحق للعامل اختيار البديل المناسب منها على النحو التالي:

أ‌- أن يتعاقد صاحب العمل مع دار حضانة أو اكثر في مناطق جغرافية متعددة ويكون للعامل حق اختيار الحضانة المناسبة له من دور الحضانة التي تعاقد معها صاحب العمل.

ب‌- أن يتعاقد العامل مع دار حضانة يختارها على أن يساهم صاحب العمل بتغطية التكلفة المالية لدار الحضانة عن كل طفل وفقا للشرائح التالية:

1- مبلغ 30 ديناراً شهريا للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً يزيد على 500 دينار.

2- مبلغ 40 ديناراً شهرياً للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً يزيد على 300 دينار ولغاية 500 دينار.

3- مبلغ 50 ديناراً شهرياً للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً مقداره 300 دينار فأقل.

وأكد الزيود أن الوزارة حريصة على تفتيش المنشآت في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية للتأكد من مدى التزامها بتوفير حضانات في أماكن العمل أو اعتماد بدائل الحضانات لزيادة مشاركة المرأة الإقتصادية، مشيرا إلى أن وزارة العمل بدأت بنفسها وبادرت بإعادة تأهيل الحضانة في مبناها الرئيسي لتقديم أفضل الخدمات لرعاية أبناء العاملين والعمل اللائق للمرأة بدعم من شركائها، لتكون هذه الحضانة نموذجا يحتذى في باقي المؤسسات.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة خلال العام الحالي على تكثيف التفتيش على منشآت القطاع الخاص من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية للتأكد من مدى التزامها بتوفير حضانات في أماكن العمل أو اعتماد بدائل الحضانات، كما أنها تعمل مع وزارة التنمية الاجتماعية لتأسيس ربط إلكتروني مشترك بخصوص الحضانات المؤسسية.

--(بترا)

ن ش/ أ أ / س س

28/02/2024 11:09:27