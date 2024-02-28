مدرب منتخب الملاكمة يشيد بنتائج المعسكر التدريبي في اسبانيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)-أشاد مدرب المنتخب الوطني للملاكمة الكوبي داغوبيرتو سكوت، بنتائج المعسكر لتدريبي الذي أختتم اخيرا بمنطقة بنيدورم في مقاطعة أليكانتي في إسبانيا في إطار التحضير للمشاركة في التصفية العالمية الأولى المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 والتي تستضيفها مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية الأسبوع المقبل.

واستمر المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني لمدة أسبوعين بمشاركة 14 لاعبا وتخلله نزالات ودية مع لاعبي المنتخبات التي كانت تقيم أيضا معسكرات تدريبية.

وأشار المدير الفني للمنتخب إلى أن المعنويات مرتفعة وجميع اللاعبين وصلوا إلى الجاهزية الفنية والبدنية قبيل المشاركة في التصفية العالمية.

وأضاف داغوبيرتو وفق تصريحاته الصحفية للجنة الأولمبية الأردنية : شهد المعسكر تواجدا كبيرا للمنتخبات والأجواء كانت مثالية والحصص التدريبية كانت مفيدة للجهاز الفني لمعالجة بعض الأخطاء التي ظهرت، وخاض لاعبونا نزالات قوية وجميعهم متحمسون للظهور بأفضل أداء في التصفية العالمية"

وتنص تعليمات التأهل إلى أولمبياد باريس في رياضة الملاكمة على تأهل 4 لاعبين من كل وزن في التصفية العالمية الأولى و4 أو 5 لاعبين من كل وزن في التصفية العالمية الثانية والتي ستقام في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 23 أيار إلى 3 حزيران المقبلين.

--(بترا)

خ خ / س س

28/02/2024 10:47:48