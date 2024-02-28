Thursday, 29 February 2024 12:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدرب منتخب الملاكمة يشيد بنتائج المعسكر التدريبي في اسبانيا

2/28/2024 2:40:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)-أشاد مدرب المنتخب الوطني للملاكمة الكوبي داغوبيرتو سكوت، بنتائج المعسكر لتدريبي الذي أختتم اخيرا بمنطقة بنيدورم في مقاطعة أليكانتي في إسبانيا في إطار التحضير للمشاركة في التصفية العالمية الأولى المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 والتي تستضيفها مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية الأسبوع المقبل.
واستمر المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني لمدة أسبوعين بمشاركة 14 لاعبا وتخلله نزالات ودية مع لاعبي المنتخبات التي كانت تقيم أيضا معسكرات تدريبية.
وأشار المدير الفني للمنتخب إلى أن المعنويات مرتفعة وجميع اللاعبين وصلوا إلى الجاهزية الفنية والبدنية قبيل المشاركة في التصفية العالمية.
وأضاف داغوبيرتو وفق تصريحاته الصحفية للجنة الأولمبية الأردنية : شهد المعسكر تواجدا كبيرا للمنتخبات والأجواء كانت مثالية والحصص التدريبية كانت مفيدة للجهاز الفني لمعالجة بعض الأخطاء التي ظهرت، وخاض لاعبونا نزالات قوية وجميعهم متحمسون للظهور بأفضل أداء في التصفية العالمية"
وتنص تعليمات التأهل إلى أولمبياد باريس في رياضة الملاكمة على تأهل 4 لاعبين من كل وزن في التصفية العالمية الأولى و4 أو 5 لاعبين من كل وزن في التصفية العالمية الثانية والتي ستقام في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 23 أيار إلى 3 حزيران المقبلين.
--(بترا)
خ خ / س س
28/02/2024 10:47:48

MENAFN28022024000117011021ID1107913215

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث