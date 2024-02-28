مدرب منتخب الملاكمة يشيد بنتائج المعسكر التدريبي في اسبانيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 شباط (بترا)-أشاد مدرب المنتخب الوطني للملاكمة الكوبي داغوبيرتو سكوت، بنتائج المعسكر لتدريبي الذي أختتم اخيرا بمنطقة بنيدورم في مقاطعة أليكانتي في إسبانيا في إطار التحضير للمشاركة في التصفية العالمية الأولى المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 والتي تستضيفها مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية الأسبوع المقبل.
واستمر المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني لمدة أسبوعين بمشاركة 14 لاعبا وتخلله نزالات ودية مع لاعبي المنتخبات التي كانت تقيم أيضا معسكرات تدريبية.
وأشار المدير الفني للمنتخب إلى أن المعنويات مرتفعة وجميع اللاعبين وصلوا إلى الجاهزية الفنية والبدنية قبيل المشاركة في التصفية العالمية.
وأضاف داغوبيرتو وفق تصريحاته الصحفية للجنة الأولمبية الأردنية : شهد المعسكر تواجدا كبيرا للمنتخبات والأجواء كانت مثالية والحصص التدريبية كانت مفيدة للجهاز الفني لمعالجة بعض الأخطاء التي ظهرت، وخاض لاعبونا نزالات قوية وجميعهم متحمسون للظهور بأفضل أداء في التصفية العالمية"
وتنص تعليمات التأهل إلى أولمبياد باريس في رياضة الملاكمة على تأهل 4 لاعبين من كل وزن في التصفية العالمية الأولى و4 أو 5 لاعبين من كل وزن في التصفية العالمية الثانية والتي ستقام في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 23 أيار إلى 3 حزيران المقبلين.
--(بترا)
خ خ / س س
28/02/2024 10:47:48
MENAFN28022024000117011021ID1107913215
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