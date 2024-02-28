ندوة عن نظام تجديد ترخيص العاملين بالقطاع الصحي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 28 شباط (بترا)- نظم المجلس الطبي العالي، مساء أمس الثلاثاء، بمستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي، ندوة تعريفية بنظام تجديد ترخيص العاملين بالقطاع الصحي.
وجاءت الندوة تجسيدا لأواصر التعاون بين مستشفى الملك المؤسس والمجلس الطبي الأردني والمجلس الصحي العالي، لغايات التوعية والتعريف بنظام تجديد ترخيص العاملين في القطاع الصحي وتعليمات التطوير المهني المستمر.
وتحدثت رئيسة وحدة التطوير المهني المستمر في المجلس الصحي العالي ومقررة اللجنة الوطنية للتطوير المهني الدكتورة شروق جبريل، عن أهمية الاعتماد لبرامج وأنشطة التطوير المهني المستمر.
من جهتها، أوضحت رئيسة لجنة التطوير المهني المستمر في المجلس الطبي الأردني الدكتورة لاما المحيسن، معايير اعتماد الدورات التعليمية أو التدريبية الوجاهية والإلكترونية ومعايير اعتماد المؤتمرات والدراسات والأبحاث والجدول الاسترشادي لاحتساب ساعات التطوير المهني المستمر.
وأدار الندوة رئيس لجنة التطوير المهني المستمر في المجلس الصحي العالي الدكتور رشيد إبداح، بحضور عدد من مدراء المستشفيات من وزارة الصحة والقطاع الخاص ومدراء التمريض ورؤساء وحدات التطوير المهني المستمر التابعة لها، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأقسام والشعب والأطباء الأخصائيين في الدائرة الطبية ودائرة الصيدلة ودائرة التمريض ودائرة الموارد البشرية.
-- (بترا)
ب.و/أ أ/ب ط
28/02/2024 10:45:55
MENAFN28022024000117011021ID1107913214
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.