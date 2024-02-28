ندوة عن نظام تجديد ترخيص العاملين بالقطاع الصحي

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الرمثا 28 شباط (بترا)- نظم المجلس الطبي العالي، مساء أمس الثلاثاء، بمستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي، ندوة تعريفية بنظام تجديد ترخيص العاملين بالقطاع الصحي.

وجاءت الندوة تجسيدا لأواصر التعاون بين مستشفى الملك المؤسس والمجلس الطبي الأردني والمجلس الصحي العالي، لغايات التوعية والتعريف بنظام تجديد ترخيص العاملين في القطاع الصحي وتعليمات التطوير المهني المستمر.

وتحدثت رئيسة وحدة التطوير المهني المستمر في المجلس الصحي العالي ومقررة اللجنة الوطنية للتطوير المهني الدكتورة شروق جبريل، عن أهمية الاعتماد لبرامج وأنشطة التطوير المهني المستمر.

من جهتها، أوضحت رئيسة لجنة التطوير المهني المستمر في المجلس الطبي الأردني الدكتورة لاما المحيسن، معايير اعتماد الدورات التعليمية أو التدريبية الوجاهية والإلكترونية ومعايير اعتماد المؤتمرات والدراسات والأبحاث والجدول الاسترشادي لاحتساب ساعات التطوير المهني المستمر.

وأدار الندوة رئيس لجنة التطوير المهني المستمر في المجلس الصحي العالي الدكتور رشيد إبداح، بحضور عدد من مدراء المستشفيات من وزارة الصحة والقطاع الخاص ومدراء التمريض ورؤساء وحدات التطوير المهني المستمر التابعة لها، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأقسام والشعب والأطباء الأخصائيين في الدائرة الطبية ودائرة الصيدلة ودائرة التمريض ودائرة الموارد البشرية.

-- (بترا)

ب.و/أ أ/ب ط

28/02/2024 10:45:55