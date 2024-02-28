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رئيس بلدية مادبا: 50 % الإنجاز بمشروع الممر السياحي طريق الفيصلية جبل نيبو

2/28/2024 2:40:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

مادبا 28 شباط (بترا) - قال رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح إن نسبة الإنجاز في مشروع الممر السياحي طريق الفيصلية/ جبل نيبو "الحديقة الطولية" بلغت 50 بالمئة.
وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن الأعمال في المشروع تسير وفق البرنامج المقرر، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع بلغت نحو مليون و350 ألف دولار بمنحة من مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي ووزارة الإدارة المحلية.
ويشمل المشروع إنشاء ممر سياحي يتكون من مدخل بوابة حجرية بتصميم عصري باستخدام حجر مادبا بمواصفات عالية لبناء عناصر هذه البوابة وإدخال الفسيفساء فيها أيضا، إضافة إلى إنشاء ممرات مشاه ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية، كما يشمل المسار وجود لوحات فسيفسائية لإظهار الطابع العام لمادبا مع المحافظة على الثروة الحرجية على جانبي الطريق من خلال إنشاء أحواض مخصصة لها وزراعة ما يقرب ألفي شجرة.
وبين الرواجيح أن المشروع يشمل إعادة إنشاء وتوسعة للطريق وعمل خلطة ساخنة حسب المواصفات وتصريف مياه الأمطار وإنارة الشارع بمصابيح موفرة للطاقة ولوحات إرشادية للسلامة المروية.
-- (بترا)
ج ب/ب ط
28/02/2024 10:35:10

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