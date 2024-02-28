محاضرة لوزير التربية عن واقع التعليم في الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 28 شباط (بترا)-تحدث وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة خلال محاضرة نظمتها جمعية الشؤون الدولية يوم أمس الثلاثاء، عن واقع التعليم في الأردن، وعن برنامج وخطة الوزارة لتطوير التعليم من خلال تدريب المعلمين.

وأكد الوزير محافظة خلال المحاضرة التي جاءت بعنوان " التعليم في الأردن واقع وتطلعات"، أن جلالة الملك عبدالله الثاني حدد في خطاب العرش في 14 تشرين الثاني 2021 ملامح التحديث الشامل الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي والإصلاح الإداري لتحقيق المستقبل الذي يستحقه الأردن وأبناؤه وليكون منارة ومثالا مشرقا في التقدم والتطور.

وأشار الى أن عدد الطلبة في المملكة يبلغ 2274170 طالبا، منهم 1684684 طالبا في وزارة التربية والتعليم، و554971 طالبا في التعليم الخاص، و20165 طالبا في مدارس حكومية أخرى، و 134340 طالبا في وكالة الغوث الدولية، وبلغ عدد المدارس في المملكة 7505 مدارس، منها 77 مدرسة في المخيمات، و 204 مدارس خاصة بالسوريين في الفترة المسائية، و4802 مدرسة مدمجة، و2422 مدرسة خالية من السوريين

وأضاف، أن عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي يبلغ 13527 عضوا، ويبلغ عدد الطلبة 446226 طالبا، مبينا أن التخصصات المطروحة بلغت 2286 تخصصا والمستحدثة 106 تخصصات.

وأوضح الوزير، أن من أهم مخرجات الإصلاح الإداري، إنشاء وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية ونقل العديد من المهام المتعلقة بالتعليم من جهات أخرى إلى الوزارة، لتوحيد المرجعيات المسؤولة عن وضع السياسات التعليمية وإقرار نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم لسنة 2023، لافتا الى أن أهم أولويات قطاع التعليم هي تدريب و تأهيل المعلمين والقيادات التربوية وتطوير التعليم المهني والتقني والمناهج والبنية والاتصالات وتقنية وتنفيذ برنامج علاجي مستدام، لتعويض الفاقد التعليمي.

وقال إن الوزارة تعمل من خلال خطط مرسومة على تحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية وتعزيز البنية التحتية التدريسية ومواكبة التقنيات والتكنولوجيا العالمية، مشددا على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني، لضمان الوصول والمساواة واستيعاب جميع الفئات في التعليم العام والتوسع في استيعاب الأطفال دون الـ 6 سنوات، بما يضمن جودة التعليم وتعزيز الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص، لتحسين البنية الرقمية للتعليم، بالإضافة لتطوير المناهج والأدلة وأدوات التعلم والتعليم.

وتابع، أن الوزارة وضعت خطة دراسية جديدة للمرحلة الثانوية في المساريين "الأكاديمي والمهني" ووضع خطة استراتيجية للتقييمات " الوطني والدولي،والمدرسي"، ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني مع متطلبات سوق العمل من خلال بناء 11 مدرسة مهنية في عام 2025/2024 بطاقة استعابية بلغت 9525 طالبا.

وأشار محافظة إلى أن الوزارة تعمل على تدريب المعلمين ما قبل الخدمة، لضمان استدامة واستمرارية التدريب من خلال الحكومة الأردنية ولتمكين إلزامية التدريب كشرط أساسي للتعين، حيث تم الإتفاق مع 4 جامعات لتدريب المعلمين وهي" الجامعة الأردنية، الجامعة الهاشمية، جامعة اليرموك وجامعة مؤتة".

وبين، أن التدريب سيكون في 5 مباحث هي" اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم ومعلم صف"، مؤكدا أن عدد المستهدفين في التدريب بلغ 14 ألف معلم في الأعوام 2023-2027 ، بالإضافة لتدريب المعلمين أثناء الخدمة لسد الفجوات على مدى السنوات الخمس القادمة بشكل يلبي مستويات مختلفة من المعلمين، حيث بلغ عدد المعلمين المستهدفين في التدريب 28900 معلم.

وأكد الوزير خلال المحاضرة، أن الوزارة تعمل على التحديث في التعليم العالي من خلال "تعزيز الاستقلال المالي والإداري والأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي وحماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية والحفاظ عليها وتعزيز إنفاذ وحماية الملكية الفكرية وتطوير منظومة البحث العلمي وتعزيز التعاون بين الجهات الوطنية العامة و الخاصة، لدعم الطالب المحتاج وتطوير منظومة الحوكمة والشفافية والمساءلة وتمكين مؤسسات التعليم العالي، للوصول لتعليم مرن مرتبط بالمهارات والكفايات اللازمة والتشبيك المؤسسي المستدام مع شركاء قطاع التعليم العالي، لدعم التشغيل والاستثمار وتحسين مخرجات التعليم في الأردن.

- -(بترا)

ن ن/أ أ / س س

28/02/2024 10:29:58