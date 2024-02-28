التربية وبيرسون التعليمية توقعان مذكرة للعمل المشترك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 شباط (بترا) - وقّعت وزارة التربية والتعليم وشركة بيرسون التعليمية العالمية مذكرة للعمل المشترك والتعاون في إطار الاتفاقية المبرمة بينهما خلال العام الماضي.
وبحسب بيان للوزارة، وقع الاتفاقية عن الوزارة وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، فيما وقعها عن الشركة ممثلتها فريا توماس مونك.
وبموجب الاتفاق ستتوافر فرص أكبر لالتحاق الطلبة في برنامج التعليم المهني التقني (BTEC)، وزيادة عدد المدارس التي تطبق البرنامج لاستيعاب الأعداد المتزايدة للطلبة الراغبين بالالتحاق بالبرنامج، ورفد سوق العمل بالكفاءات المدربة على مهارات القرن الحادي والعشرين اللازمة للعمل بالقطاعات الصناعية والتجارية والسياحية، ومجالات الإعلام الرقمي والابداعي.
وعرض الدكتور محافظة خلال توقيع الاتفاقية، خطة سير العمل في المدارس التي بدأت تنفيذ البرنامج بداية العام الدراسي الحالي، والتحديات وقصص النجاح، مؤكدًا أن التعليم المهني يحظى باهتمام ورعاية من جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده سمو الأمير الحسين.
ويذكر أن الوزارة اعتمدت تدريس برنامج (BTEC) الدولي كبرنامج مهني تقني من الصف العاشر إلى الثاني عشر، ويتضمن التدريب على المهارات والكفايات التي يتطلبها سوق العمل الأردني والإقليمي والعالمي، وتم اعتماد (266) مدرسة واستيعاب (18) ألف طالب يقوم على تدريبهم (1800) معلم.
-- (بترا)
ع س/ب ط
28/02/2024 10:26:20
MENAFN28022024000117011021ID1107913211
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