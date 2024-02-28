التربية وبيرسون التعليمية توقعان مذكرة للعمل المشترك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا) - وقّعت وزارة التربية والتعليم وشركة بيرسون التعليمية العالمية مذكرة للعمل المشترك والتعاون في إطار الاتفاقية المبرمة بينهما خلال العام الماضي.

وبحسب بيان للوزارة، وقع الاتفاقية عن الوزارة وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، فيما وقعها عن الشركة ممثلتها فريا توماس مونك.

وبموجب الاتفاق ستتوافر فرص أكبر لالتحاق الطلبة في برنامج التعليم المهني التقني (BTEC)، وزيادة عدد المدارس التي تطبق البرنامج لاستيعاب الأعداد المتزايدة للطلبة الراغبين بالالتحاق بالبرنامج، ورفد سوق العمل بالكفاءات المدربة على مهارات القرن الحادي والعشرين اللازمة للعمل بالقطاعات الصناعية والتجارية والسياحية، ومجالات الإعلام الرقمي والابداعي.

وعرض الدكتور محافظة خلال توقيع الاتفاقية، خطة سير العمل في المدارس التي بدأت تنفيذ البرنامج بداية العام الدراسي الحالي، والتحديات وقصص النجاح، مؤكدًا أن التعليم المهني يحظى باهتمام ورعاية من جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده سمو الأمير الحسين.

ويذكر أن الوزارة اعتمدت تدريس برنامج (BTEC) الدولي كبرنامج مهني تقني من الصف العاشر إلى الثاني عشر، ويتضمن التدريب على المهارات والكفايات التي يتطلبها سوق العمل الأردني والإقليمي والعالمي، وتم اعتماد (266) مدرسة واستيعاب (18) ألف طالب يقوم على تدريبهم (1800) معلم.

-- (بترا)

ع س/ب ط

28/02/2024 10:26:20