منتخب السيدات يلتقي نيبال في نهائي غرب آسيا غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عنان 28 شباط (بترا) - يلتقي المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم نظيره منتخب نيبال عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الخميس، في مدينة جده السعودية، في مباراة نهائي بطولة غرب آسيا.

ويبحث المنتخب الوطني عن تحقيق الفوز في مباراة يوم غد، للظفر بلقب البطولة والحفاظ على لقب البطولة الماضية الذي فاز به منتخبنا أيضا.

وجاء تأهل المنتخب إلى النهائي بعد فوزه في مباراة قبل النهائي على منتخب فلسطين 5-0، فيما فاز نيبال في نفس الدور على منتخب لبنان 2-1.

ويشرف على تدريب المنتخب النسوي، المدرب الوطني ماهر أبو هنطش.

--(بترا)

خ خ/أ م / س س

28/02/2024 10:25:47