منتخب السيدات يلتقي نيبال في نهائي غرب آسيا غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عنان 28 شباط (بترا) - يلتقي المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم نظيره منتخب نيبال عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الخميس، في مدينة جده السعودية، في مباراة نهائي بطولة غرب آسيا.
ويبحث المنتخب الوطني عن تحقيق الفوز في مباراة يوم غد، للظفر بلقب البطولة والحفاظ على لقب البطولة الماضية الذي فاز به منتخبنا أيضا.
وجاء تأهل المنتخب إلى النهائي بعد فوزه في مباراة قبل النهائي على منتخب فلسطين 5-0، فيما فاز نيبال في نفس الدور على منتخب لبنان 2-1.
ويشرف على تدريب المنتخب النسوي، المدرب الوطني ماهر أبو هنطش.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
28/02/2024 10:25:47
MENAFN28022024000117011021ID1107913210
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