المستشفى التخصصي يكرم الفريق الطبي الثاني العائد من غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا) - كرم المستشفى التخصصي، الفريق الطبي الثاني العائد من غزة بعد أدائهم واجب مساندة أشقائهم الأطباء والممرضين العاملين في مستشفيات القطاع، ومعالجة أكبر عدد ممكن من الجرحى.

وأشاد مدير عام المستشفى فوزي الحموري، في حفل التكريم أمس الثلاثاء، بالجهود الاستثنائية للأطباء والممرضين الذين هبوا لنصرة أشقائهم في غزة، غير آبهين بشيء سوى أداء واجبهم الإنساني في معالجة جرحى العدوان الغاشم.

وقال إن ما يجري اليوم على أرض غزة أمر مروع من تجويع وتهجير وقتل للأطفال والنساء، وإبادة جماعية هي الأولى في التاريخ التي تبث بشكل مباشر على مرأى من العالم أجمع.

وأضاف "يحق لنا أن نفخر كأردنيين ونحن نرى طائرات سلاح الجو الملكي الأردني وبإشراف مباشر من جلالة الملك عبد الله الثاني، وهي تقوم بأكبر عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة من شمال القطاع إلى جنوبه.

من جهته، أثنى نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، على جهود الفريق الطبي الذي كانوا سباقين لنصرة أهلنا في غزة العزة، مشيرا إلى أن نقابة الأطباء لديها عدد كبير من المتطوعين الراغبين بالذهاب إلى غزة، وتعمل مع بقية النقابات المهنية لإرسال المساعدات الطبية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية.

وتحدث رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور نائل مصالحة، عن دور المستشفيات الخاصة في تقديم الدعم والمساندة للأهل في غزة من خلال إرسال الأدوية والمستلزمات الطبية وحاضنات المواليد الخدج، مؤكدا التزام المستشفيات الخاصة باستقبال الجرحى من القطاع.

وعبر نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي، عن فخره بصمود المقاومة الفلسطينية بوجه أقوى جيوش العالم، وصبر وثبات الشعب الفلسطيني وتحمله ما لم يتحمله أي شعب آخر.

وأكد نقيب الممرضين خالد ربابعة، استعداد الممرضين للتطوع والذهاب إلى غزة، واستعداد النقابة لتزويدهم بكل ما يلزم من مستلزمات وأدوات طبية.

وتحدث الممرض مصطفى طلال الذي مكث شهرا في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح عن تجربته.

وقال "تعلمنا فيها الصبر والصمود من أهل غزة، وشعرنا بمحبتهم واعتزازهم بالأردنيين"، مبينا أن هناك نقصا حادا في المستلزمات والأدوات الجراحية خاصة أدوات جراحة العظام.

وأوضح الدكتور وليد مسعود، مجريات المهمة التي قام بها الفريق الطبي منذ وصولهم إلى معبر رفح وطيلة فترة إقامتهم في مستشفيات القطاع إلى حين عودتهم.

يشار إلى أن فريقا طبيا أردنيا جديدا دخل إلى القطاع في 21 من الشهر الحالي لأداء واجبهم في مستشفى غزة الأوروبي بخانيونس.

--(بترا)

ع د/أ م /س س

28/02/2024 10:17:16