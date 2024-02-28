المستشفى التخصصي يكرم الفريق الطبي الثاني العائد من غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 شباط (بترا) - كرم المستشفى التخصصي، الفريق الطبي الثاني العائد من غزة بعد أدائهم واجب مساندة أشقائهم الأطباء والممرضين العاملين في مستشفيات القطاع، ومعالجة أكبر عدد ممكن من الجرحى.
وأشاد مدير عام المستشفى فوزي الحموري، في حفل التكريم أمس الثلاثاء، بالجهود الاستثنائية للأطباء والممرضين الذين هبوا لنصرة أشقائهم في غزة، غير آبهين بشيء سوى أداء واجبهم الإنساني في معالجة جرحى العدوان الغاشم.
وقال إن ما يجري اليوم على أرض غزة أمر مروع من تجويع وتهجير وقتل للأطفال والنساء، وإبادة جماعية هي الأولى في التاريخ التي تبث بشكل مباشر على مرأى من العالم أجمع.
وأضاف "يحق لنا أن نفخر كأردنيين ونحن نرى طائرات سلاح الجو الملكي الأردني وبإشراف مباشر من جلالة الملك عبد الله الثاني، وهي تقوم بأكبر عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة من شمال القطاع إلى جنوبه.
من جهته، أثنى نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، على جهود الفريق الطبي الذي كانوا سباقين لنصرة أهلنا في غزة العزة، مشيرا إلى أن نقابة الأطباء لديها عدد كبير من المتطوعين الراغبين بالذهاب إلى غزة، وتعمل مع بقية النقابات المهنية لإرسال المساعدات الطبية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية.
وتحدث رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور نائل مصالحة، عن دور المستشفيات الخاصة في تقديم الدعم والمساندة للأهل في غزة من خلال إرسال الأدوية والمستلزمات الطبية وحاضنات المواليد الخدج، مؤكدا التزام المستشفيات الخاصة باستقبال الجرحى من القطاع.
وعبر نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي، عن فخره بصمود المقاومة الفلسطينية بوجه أقوى جيوش العالم، وصبر وثبات الشعب الفلسطيني وتحمله ما لم يتحمله أي شعب آخر.
وأكد نقيب الممرضين خالد ربابعة، استعداد الممرضين للتطوع والذهاب إلى غزة، واستعداد النقابة لتزويدهم بكل ما يلزم من مستلزمات وأدوات طبية.
وتحدث الممرض مصطفى طلال الذي مكث شهرا في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح عن تجربته.
وقال "تعلمنا فيها الصبر والصمود من أهل غزة، وشعرنا بمحبتهم واعتزازهم بالأردنيين"، مبينا أن هناك نقصا حادا في المستلزمات والأدوات الجراحية خاصة أدوات جراحة العظام.
وأوضح الدكتور وليد مسعود، مجريات المهمة التي قام بها الفريق الطبي منذ وصولهم إلى معبر رفح وطيلة فترة إقامتهم في مستشفيات القطاع إلى حين عودتهم.
يشار إلى أن فريقا طبيا أردنيا جديدا دخل إلى القطاع في 21 من الشهر الحالي لأداء واجبهم في مستشفى غزة الأوروبي بخانيونس.
--(بترا)
ع د/أ م /س س
28/02/2024 10:17:16
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