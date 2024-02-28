2842 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا) - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2842 طنا، منها 2121 طن خضار، و553 طن فواكه، و167طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20-30 قرشا، والبصل الناشف 25-35 قرشا، والثوم 300 - 500 قرش، والبطاطا 20- 35 قرشا، والبندورة 8-15 قرشا، والجزر 30-40 قرشا، والخيار 50-70 قرشا، والزهرة 8-20 قرشا، والليمون 30-40 قرشا، والموز البلدي 50-80 قرشا.

-- (بترا)

رح/أ م/ب ط

28/02/2024 10:14:41