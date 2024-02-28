2842 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 شباط (بترا) - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2842 طنا، منها 2121 طن خضار، و553 طن فواكه، و167طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20-30 قرشا، والبصل الناشف 25-35 قرشا، والثوم 300 - 500 قرش، والبطاطا 20- 35 قرشا، والبندورة 8-15 قرشا، والجزر 30-40 قرشا، والخيار 50-70 قرشا، والزهرة 8-20 قرشا، والليمون 30-40 قرشا، والموز البلدي 50-80 قرشا.
-- (بترا)
رح/أ م/ب ط
28/02/2024 10:14:41
MENAFN28022024000117011021ID1107913208
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