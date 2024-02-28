المكتب الإقليمي للجمارك العالمية يعقد اجتماعا في جامعة الدول العربية برئاسة الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 28 شباط (بترا)- استضافت جامعة الدول العربية أمس الثلاثاء، الاجتماع التاسع والخمسين لمدراء عامي الجمارك في إقليم شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، برئاسة الممثل الإقليمي ونائب رئيس مجلس التعاون الجمركي لمنظمة الجمارك العالمية؛ مدير عام الجمارك الأردنية اللواء المهندس جلال القضاة.

وبحث الاجتماع الذي حضره الأمين العام الجديد لمنظمة الجمارك العالمية إيان سوندرز، خطة التحديث التي تمثل أحد أبرز التوجهات الإصلاحية التي يجري تنفيذها لإحداث تغييرات جذرية داخل الهيكل التنظيمي للمنظمة، والتعامل مع عدد من التحديات التي تواجهها، ولا سيما في مجال نطاقات التمويل والحفاظ على منهجية عمل المنظمة بعيدا عن التسييس.

وأكد اللواء القضاة، بحضور مدراء عامي الجمارك في دول الإقليم، ضرورة تحقيق التوافق وتوحيد الرؤى بين أعضاء المنظمة حيال القضايا التي من شأنها تعزيز مكانة المنظمة والنهوض بها، وتعزيز عناصر التعاون والتنسيق المستمر بين الأعضاء، وكذلك تفعيل وإبراز دور الإقليم في نشاطات التحديث الجارية حاليا في المنظمة.

وأشار إلى استعداد المكتب الإقليمي للقيام بدور فاعل في هذا المجال، عبر تعزيز التعاون بين الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية، مشددا على أهمية طبيعة وشكل العلاقة المطلوبة بين المكتب الإقليمي والهيئات الإقليمية الأخرى العاملة في الإقليم التابعة للمنظمة؛ مثل مكاتب تبادل المعلومات في الرباط والرياض ومكتب بناء المقدرة في أبو ظبي وغيرها من الهيئات.

وعرض المدراء العامون للجمارك وجهات نظر دولهم حيال القضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، ولا سيما أن المكتب الإقليمي يحرص على تشجيع وتعزيز الروابط بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات، وبما يحقق ثمار التعاون والتكامل بين دوائر وأجهزة الجمارك بين الدول الأعضاء.

يشار إلى أن هذا الاجتماع هو الدوري الأول الذي يعقده الإقليم لمنظمة الجمارك العالمية بعد انتخاب أمينها العام الجديد، فيما يعقد اجتماع دوري ثان تشاوري للإقليم في مقر المنظمة في العاصمة البلجيكية بروكسل في حزيران من كل عام؛ تزامنا مع دورات لجنة السياسات والمجلس في المنظمة.

وسلم الأردن الرئاسة إلى السودان خلال الاجتماع اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقال القضاة إن العالم العربي يمر بظروف قاسية وصعبة تؤثر على الجميع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيرا إلى أن القواسم المشتركة الكثيرة التي تجمع الدول العربية تجعلنا قادرين على تجاوز هذه الظروف.

وبين أن الأحداث في العالم تتطور بتسارع كبير، ما يفرض علينا أن نكون قادرين على مواكبة هذه التطورات، لافتا إلى أن القطاع الاقتصادي ليس مهما للرفاه الاجتماعي لدولنا وشعوبنا فحسب بل هو أحد أهم ركائز تحقيق الأمن والأمان لهذه المجتمعات والمحافظة على ديمومتها وضمان مستقبل مشرق لها.

وأوضح القضاة أن التكامل الاقتصادي العربي مفهوم واسع تضطلع فيه الإدارات الجمركية بدور حيوي مهم جدا، مثنيا على دور جامعة الدول العربية التي وفرت المظلة اللازمة لهذه الإدارات لتجتمع وتناقش وتتفق على كل ما يخدم هدف التكامل.

--(بترا)





ن ا/ ف ج

28/02/2024 10:06:30