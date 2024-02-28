المكتب الإقليمي للجمارك العالمية يعقد اجتماعا في جامعة الدول العربية برئاسة الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 28 شباط (بترا)- استضافت جامعة الدول العربية أمس الثلاثاء، الاجتماع التاسع والخمسين لمدراء عامي الجمارك في إقليم شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، برئاسة الممثل الإقليمي ونائب رئيس مجلس التعاون الجمركي لمنظمة الجمارك العالمية؛ مدير عام الجمارك الأردنية اللواء المهندس جلال القضاة.
وبحث الاجتماع الذي حضره الأمين العام الجديد لمنظمة الجمارك العالمية إيان سوندرز، خطة التحديث التي تمثل أحد أبرز التوجهات الإصلاحية التي يجري تنفيذها لإحداث تغييرات جذرية داخل الهيكل التنظيمي للمنظمة، والتعامل مع عدد من التحديات التي تواجهها، ولا سيما في مجال نطاقات التمويل والحفاظ على منهجية عمل المنظمة بعيدا عن التسييس.
وأكد اللواء القضاة، بحضور مدراء عامي الجمارك في دول الإقليم، ضرورة تحقيق التوافق وتوحيد الرؤى بين أعضاء المنظمة حيال القضايا التي من شأنها تعزيز مكانة المنظمة والنهوض بها، وتعزيز عناصر التعاون والتنسيق المستمر بين الأعضاء، وكذلك تفعيل وإبراز دور الإقليم في نشاطات التحديث الجارية حاليا في المنظمة.
وأشار إلى استعداد المكتب الإقليمي للقيام بدور فاعل في هذا المجال، عبر تعزيز التعاون بين الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية، مشددا على أهمية طبيعة وشكل العلاقة المطلوبة بين المكتب الإقليمي والهيئات الإقليمية الأخرى العاملة في الإقليم التابعة للمنظمة؛ مثل مكاتب تبادل المعلومات في الرباط والرياض ومكتب بناء المقدرة في أبو ظبي وغيرها من الهيئات.
وعرض المدراء العامون للجمارك وجهات نظر دولهم حيال القضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، ولا سيما أن المكتب الإقليمي يحرص على تشجيع وتعزيز الروابط بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات، وبما يحقق ثمار التعاون والتكامل بين دوائر وأجهزة الجمارك بين الدول الأعضاء.
يشار إلى أن هذا الاجتماع هو الدوري الأول الذي يعقده الإقليم لمنظمة الجمارك العالمية بعد انتخاب أمينها العام الجديد، فيما يعقد اجتماع دوري ثان تشاوري للإقليم في مقر المنظمة في العاصمة البلجيكية بروكسل في حزيران من كل عام؛ تزامنا مع دورات لجنة السياسات والمجلس في المنظمة.
وسلم الأردن الرئاسة إلى السودان خلال الاجتماع اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقال القضاة إن العالم العربي يمر بظروف قاسية وصعبة تؤثر على الجميع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيرا إلى أن القواسم المشتركة الكثيرة التي تجمع الدول العربية تجعلنا قادرين على تجاوز هذه الظروف.
وبين أن الأحداث في العالم تتطور بتسارع كبير، ما يفرض علينا أن نكون قادرين على مواكبة هذه التطورات، لافتا إلى أن القطاع الاقتصادي ليس مهما للرفاه الاجتماعي لدولنا وشعوبنا فحسب بل هو أحد أهم ركائز تحقيق الأمن والأمان لهذه المجتمعات والمحافظة على ديمومتها وضمان مستقبل مشرق لها.
وأوضح القضاة أن التكامل الاقتصادي العربي مفهوم واسع تضطلع فيه الإدارات الجمركية بدور حيوي مهم جدا، مثنيا على دور جامعة الدول العربية التي وفرت المظلة اللازمة لهذه الإدارات لتجتمع وتناقش وتتفق على كل ما يخدم هدف التكامل.
--(بترا)
ن ا/ ف ج
28/02/2024 10:06:30
MENAFN28022024000117011021ID1107913207
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