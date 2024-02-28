شهداء وجرحى في اليوم الـ145 للمجازر الإسرائيلية على قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 28 شباط (بترا) - استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، في غارات وقصف مدفعي في اليوم الـ145 للعدوان والمجازر الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، ارتكب جيش الاحتلال 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 96 شهيدا و172 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتركزت الغارات على مدينة غزة ومدينتي رفح وخانيونس، في حين واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء.
كما نسفت قوات الاحتلال عدة منازل سكنية غربي خانيونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي وغارات على مناطق متفرقة من المدينة، خصوصا للمنطقة الشرقية، في حين قصفت مربعا سكنيا في حي الأمل بالمدينة، وشهد حي الزيتون أيضا قصفا مدفعيا واشتباكات مسلحة.
من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه نقلت 34 مصابا جراء استهداف الاحتلال منزلين مساء أمس الثلاثاء في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وبحسب إحصائيات غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي إلى 29878 شهيدا و70215 مصابا.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
28/02/2024 10:02:58
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