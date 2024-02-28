شهداء وجرحى في اليوم الـ145 للمجازر الإسرائيلية على قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 28 شباط (بترا) - استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، في غارات وقصف مدفعي في اليوم الـ145 للعدوان والمجازر الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وبحسب مصادر فلسطينية، ارتكب جيش الاحتلال 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 96 شهيدا و172 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتركزت الغارات على مدينة غزة ومدينتي رفح وخانيونس، في حين واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء.

كما نسفت قوات الاحتلال عدة منازل سكنية غربي خانيونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي وغارات على مناطق متفرقة من المدينة، خصوصا للمنطقة الشرقية، في حين قصفت مربعا سكنيا في حي الأمل بالمدينة، وشهد حي الزيتون أيضا قصفا مدفعيا واشتباكات مسلحة.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه نقلت 34 مصابا جراء استهداف الاحتلال منزلين مساء أمس الثلاثاء في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وبحسب إحصائيات غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي إلى 29878 شهيدا و70215 مصابا.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ أ/ب ط

28/02/2024 10:02:58