Thursday, 29 February 2024 12:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شهداء وجرحى في اليوم الـ145 للمجازر الإسرائيلية على قطاع غزة

2/28/2024 2:40:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 28 شباط (بترا) - استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، في غارات وقصف مدفعي في اليوم الـ145 للعدوان والمجازر الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، ارتكب جيش الاحتلال 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 96 شهيدا و172 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتركزت الغارات على مدينة غزة ومدينتي رفح وخانيونس، في حين واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء.
كما نسفت قوات الاحتلال عدة منازل سكنية غربي خانيونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي وغارات على مناطق متفرقة من المدينة، خصوصا للمنطقة الشرقية، في حين قصفت مربعا سكنيا في حي الأمل بالمدينة، وشهد حي الزيتون أيضا قصفا مدفعيا واشتباكات مسلحة.
من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه نقلت 34 مصابا جراء استهداف الاحتلال منزلين مساء أمس الثلاثاء في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وبحسب إحصائيات غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي إلى 29878 شهيدا و70215 مصابا.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
28/02/2024 10:02:58

MENAFN28022024000117011021ID1107913206

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث