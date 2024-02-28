قطر: البطولة الدولية لكرة يد الهجانة تنطلق مساء اليوم بمشاركة الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 28 شباط (بترا) - تنطلقُ بالدوحة مساء اليوم الأربعاء، مُنافسات النسخة الثالثة من البطولة الدوليّة لكرة يد الهجانة بمشاركة الأردن.
وتقام البطولة في منطقة الشحانية على هامش المِهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وتلتقي مساء اليوم فرق المجموعة الأولى التي تضم السودان مع تشاد، وليبيا مع تركيا، وفلسطين مع المغرب، فيما تلتقي غدًا فرق المجموعة الثانية التي تضم الأردن مع سلطنة عمان، وطاجيكستان مع الجزائر، وتونس مع فرنسا.
وسينضم للفائزين من اليومين الأول والثاني، فريقا قطر حامل اللقب، وموريتانيا الوصيف من البطولة السابقة، حيث تأهلا للدور الثاني مباشرةً.
وكانت اللجنةُ المنظمةُ للبطولة برئاسة عبد الله الكواري، رئيس الاتحاد العربي للهجن وبحضور رؤساء الاتحادات المشاركة، قد أجرت القرعة أمس، والتي أسفرت عن وقوع السودان، وتشاد، وليبيا، وتركيا، وفلسطين، والمغرب في المجموعة الأولى، فيما حل الأردن في المجموعة الثانية إلى جانب طاجيكستان، والجزائر، وعُمان، وتونس، وفرنسا، فيما تأهلت مباشرة قطر، وموريتانيا.
وقال الكواري إن النسخة الثالثة من البطولة، تشهد مشاركة 14 دولة، وهناك اتجاه لزيادة عدد الدول في المُستقبل لتصل إلى 30 دولة من جميع أنحاء العالم، فهي بطولة دولية مفتوحة أمام الجميعِ، مضيفا أن اللعبة ليس بها صعوبة أو تكاليف، حيث بإمكان أي شخص اللعب والمشاركة، فهي تطلب فقط ثلاث مطايا لكل فريق ومرمى، بإمكان أي شخص أن يلعبها في أي مكانٍ.
وأشار الكواري إلى أن كرة يد الهجانة بها سرعة في الانتشار، لعبها فيه تكتيك وتشويق، وهناك إقبالٌ على المشاركة ونتوقع زيادة الأعداد أكثر في المستقبلِ.
-- (بترا)
م ف/ب ط
28/02/2024 09:49:22
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