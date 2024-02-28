قطر: البطولة الدولية لكرة يد الهجانة تنطلق مساء اليوم بمشاركة الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 28 شباط (بترا) - تنطلقُ بالدوحة مساء اليوم الأربعاء، مُنافسات النسخة الثالثة من البطولة الدوليّة لكرة يد الهجانة بمشاركة الأردن.

وتقام البطولة في منطقة الشحانية على هامش المِهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتلتقي مساء اليوم فرق المجموعة الأولى التي تضم السودان مع تشاد، وليبيا مع تركيا، وفلسطين مع المغرب، فيما تلتقي غدًا فرق المجموعة الثانية التي تضم الأردن مع سلطنة عمان، وطاجيكستان مع الجزائر، وتونس مع فرنسا.

وسينضم للفائزين من اليومين الأول والثاني، فريقا قطر حامل اللقب، وموريتانيا الوصيف من البطولة السابقة، حيث تأهلا للدور الثاني مباشرةً.

وكانت اللجنةُ المنظمةُ للبطولة برئاسة عبد الله الكواري، رئيس الاتحاد العربي للهجن وبحضور رؤساء الاتحادات المشاركة، قد أجرت القرعة أمس، والتي أسفرت عن وقوع السودان، وتشاد، وليبيا، وتركيا، وفلسطين، والمغرب في المجموعة الأولى، فيما حل الأردن في المجموعة الثانية إلى جانب طاجيكستان، والجزائر، وعُمان، وتونس، وفرنسا، فيما تأهلت مباشرة قطر، وموريتانيا.

وقال الكواري إن النسخة الثالثة من البطولة، تشهد مشاركة 14 دولة، وهناك اتجاه لزيادة عدد الدول في المُستقبل لتصل إلى 30 دولة من جميع أنحاء العالم، فهي بطولة دولية مفتوحة أمام الجميعِ، مضيفا أن اللعبة ليس بها صعوبة أو تكاليف، حيث بإمكان أي شخص اللعب والمشاركة، فهي تطلب فقط ثلاث مطايا لكل فريق ومرمى، بإمكان أي شخص أن يلعبها في أي مكانٍ.

وأشار الكواري إلى أن كرة يد الهجانة بها سرعة في الانتشار، لعبها فيه تكتيك وتشويق، وهناك إقبالٌ على المشاركة ونتوقع زيادة الأعداد أكثر في المستقبلِ.

-- (بترا)

م ف/ب ط

28/02/2024 09:49:22