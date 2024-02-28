خبراء طاقة يؤكدون إيجابية انخفاض الفاتورة النفطية على المملكة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)-مشهور الشخانبة- أرجع خبراء الطاقة انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة العام الماضي 2023 بنسبة 16.9بالمئة، إلى انخفاض أسعار البترول والمشتقات النفطية خلال العام الماضي مقارنة بعام 2022، والتحول الكبير إلى اقتناء المركبات الكهربائية وزيادة أعدادها على الطرقات الأردنية.

وأكدوا إيجابية انخفاض الفاتورة النفطية على المملكة على المدى البعيد، من حيث تعزيز الاحتياطي من العملات الأجنبية واستقرار الدينار واستغلال مصادر الطاقة المتجددة والمتاحة محليا على حساب الطاقة التقليدية المستوردة من الخارج.

وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، انخفضت مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال العام الماضي 2023، بنسبة 16.9 بالمئة، ووصل تراجع الفاتورة النفطية للمملكة في العام الماضي، إلى 2.956 مليار دينار، مقارنة مع 3.556 مليار دينار في عام 2022.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الإحصاءات العامة ورصدتها (بترا)، بلغت قيمة تراجع الفاتورة النفطية خلال العام الماضي، نحو 600 مليون دينار، مقارنة مع عام 2022.

وأسهم تراجع الفاتورة النفطية في انخفاض قيمة مستوردات المملكة خلال العام الماضي بنسبة 6.0 بالمئة، ما انعكس إيجابا على انخفاض العجز في الميزان التجاري للأردن بنسبة 10 بالمئة.

وتشير أرقام رسمية صادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية نشرتها (بترا) سابقا، إلى ارتفاع نسبة التخليص على مركبات الهايبرد 17 بالمئة، لتبلغ 15940 مركبة خلال العام الماضي 2023، مقارنة بـ13629 مركبة في عام 2022.

كما شهد التخليص على مركبات البنزين تراجعا في نهاية العام الماضي 2023 بنسبة 28 بالمئة، ليبلغ العدد 11263 مركبة، مقارنة بـ 15634 مركبة في العام 2022، فيما تراجع التخليص على مركبات الديزل بنسبة 14 بالمئة لتصل إلى 8104 مركبات العام الماضي، مقابل 9456 مركبة في العام 2022.

ويرى خبير الطاقة والنفط هاشم عقل، أن انخفاض الفاتورة النفطية يعد إيجابيا من حيث تعزيز احتياطي المملكة من العملات الصعبة وتقوية الدينار، مشيرا إلى أن الانخفاض سيكون لصالح خزينة الدولة والمواطن على المدى البعيد.

وقال أن التحول نحو المركبات الكهربائية ساهم بشكل كبير في انخفاض استهلاك المشتقات النفطية والتي يتم استيرادها من الخارج لصالح المصدر الكهربائي المتوفر والمنتج محليا، فضلا عن الآثار الإيجابية للطاقة الكهربائية من حيث المحافظة على البيئة وصحة المجتمع.

ويرى عقل أن الخيار الأول لاقتناء مركبة جديدة هو الخيار الكهربائي، لذا نرى أن نسب التخليص عليها وصلت إلى 70بالمئة من إجمالي ما يدخل الأسواق المحلية، معتبرا ذلك ظاهرة إيجابية وحضارية وموفرة لأموال المواطنين التي تذهب إلى المشتقات النفطية والصيانة المكلفة، فضلا عن تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك لدى المواطنين.

ودعا إلى ضرورة البدء فورا بإنشاء بنية تحتية لشحن السيارات الكهربائية في ظل التطور الكبير في التكنولوجيا الحديثة المتعلقة بالمركبات الكهربائية، موضحا أن العالم سيشهد تطورا في نوعية المركبات التي تقطع مسافات قد تصل إلى 1200 كلم بالشحنة الواحدة.

وأكد أن الإقبال الكبير على المركبات الكهربائية سيؤثر قطعا على مبيعات محطات المحروقات خلال الفترة المقبلة، وبالتالي انخفاض أكبر في الفاتورة النفطية.

ويقول أمين عام هيئة الطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني، إن الأردن من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط والأول عربيا، في الإقبال على اقتناء المركبات الكهربائية، مرجعا ذلك إلى الدعم الحكومي من خلال الإعفاءات الضريبة الممنوحة للمركبات الكهربائية ورسوم الترخيص وعداد كهرباء مستقل، فضلا عن التحول الطاقي الذي يشهده الأردن.

وتابع الطعاني، أصحبت الطاقة الشمسية جزءا رئيسيا من حياة المواطنين اليومية، نظرا لانتشار مصادر إنتاج الطاقة المتجددة واستخدامها من قبل المواطنين، ما قلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية (النفط والغاز الطبيعي)، التي سيقل الاعتماد تدريجيا عليها وبشكل ملحوظ جدا بالأعوام الخمسة المقبلة، وبالتالي انخفاض الفاتورة النفطية بنسبة 30 بالمئة على الأقل.

وأوضح أن استخدام المركبات الكهربائية يوفر أكثر من 300 دينار شهريا، في حال استخدام المركبة لمسافات تصل 200 كيلومتر يوميا، معتبرا أن المركبات الكهربائية موفرة جدآ في الاستخدام اليومي داخل المدن وبخاصة تلك التي تشحن بالطاقة الشمسية.

ويرى أن معدل السطوع الشمسي بالمملكة والتي تقع في الحزام الشمسي للكرة الأرضية، يعد أهم مصدر لتخزين الطاقة الشمسية لبطاريات المركبات التي تتمتع بعمر طويل لتخزين الطاقة وإعادة الشحن.

وأكد أن العالم يشهد تحولا كبيرا نحو النقل الأخضر من خلال المركبات الكهربائية، متوقعا أن تصل نسبة المركبات الكهربائية إلى أعلى من 50بالمئة خلال السنوات المقبلة.

وقال الطعاني، أن توجه الدول الصناعية الكبرى بالعالم لإنتاج أكثر من 300 مليون مركبة كهربائية بحلول 2035، سيؤثر كثيرا على إنتاج واقتناء المركبات التي تستخدم البنزين والديزل التقليدي وتلاشيها تدريجيا من الأسواق.

وأضاف أن الفاتورة النفطية ستنخفض تدريجيا خلال السنوات المقبلة، نتيجة الإقبال على اقتناء المركبات الكهربائية على حساب المركبات التقليدية، مؤكد أن المركبات الكهربائية أصبحت الخيار الأفضل للمواطنين بسبب انخفاض الكهرباء مقارنة بالمشتقات النفطية.

وبحسب المعطيات الإحصائية، تصدر الوقود والزيوت المعدنية سلم مستوردات المملكة من المشتقات النفطية خلال العام الماضي لتصل إلى 962 مليون دينار، مقابل 985 مليون دينار في عام 2022، تلاها النفط الخام "بترول" بنحو 741 مليون دينار في العام الماضي، مقابل 962 مليون دينار في عام 2022.

ووصلت مستوردات المملكة من الديزل "سولار" خلال العام الماضي حوالي 588 مليون دينار، مقارنة مع 787 مليونا في عام 2022، ثم أرواح النفط "بنزين" 618 مليون دينار، مقابل 771 مليونا في عام 2022، والكاز نحو 9 ملايين دينار في عام 2023، مقارنة مع 13 مليون دينار، وزيوت التشحيم حوالي 38 مليون دينار في عام 2023، مقارنة مع 37 مليونا في عام 2022.

وبحسب هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، فأن التخليص على مركبات البنزين سجل تراجعا بنسبة 57 بالمئة خلال كانون الثاني الماضي، ليصل إلى 505 مركبات فقط مقارنة مع 1182 مركبة في كانون الثاني من العام الماضي 2023، وشهد التخليص على مركبات الديزل انخفاضا طفيفا بنسبة 8 بالمئة، وصولا إلى 560 مركبة مقارنة مع 607 مركبات، كما تراجع التخليص على السيارات الهايبرد بنسبة 34 بالمئة، ليسجل 927 مركبة مقابل 1415 مركبة في كانون الثاني 2023.

وفي هذا الصدد منحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أكثر من 3000 موافقة لتركيب عدادات كهرباء خاصة بشحن المركبات، فيما وصل عدد محطات شحن المركبات الكهربائية 63 محطة مرخصة وعاملة بمختلف مناطق المملكة.

ووفقا لبيانات الهيئة، توزعت المحطات على 49 محطة عامة و14 محطة خاصة مع إمكانية تركيب أكثر من شاحن في المحطة الواحدة، يضاف إليها 230 محطة شحن حاصلة على تصريح إنشاء وهي في مرحلة استكمال إجراءات الترخيص.‎

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، فإن الهيئة منحت عمولة محفزة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال وزيادة عدد محطات الشحن، خاصة الشواحن ذات التقنيات السريعة وفائقة السرعة، لافتا إلى أن البنية التحتية الخاصة بقطاع شحن المركبات الكهربائية تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة لوضع خارطة طريق لدعم مشاريع التنقل الأخضر.

--(بترا)

م ف/أ م / س س

28/02/2024 09:49:19