جيش الاحتلال: مقتل ضابطين وإصابة 7 جنود في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مقتل ضابطين اثنين وإصابة 7 جنود شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، تحت بند سُمح بالنشر، إن الضابطين قُتلا بعد إصابتهما بجروح خطيرة في المعارك الدائرة شمال قطاع غزة، مشيرَا إلى إصابة 7 جنود آخرين من كتيبة "زبار" (432)، لواء جفعاتي، بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة، وفق الموقع الرسمي لجيش الاحتلال.

من جهته، ‏أعلن مستشفى سوروكا في بئر السبع، عن "استقبال 36 جنديًا مصابًا 13 منهم بحالة خطرة خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين استقبل أمس 11 مصابًا، 6 منهم بحالة خطرة".

وقال المستشفى "إنه استقبل 2790 عسكريا مصابًا بدرجات متفاوتة الخطورة منذ بداية الحرب على غزة في تشرين الأول الماضي".

وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 582 منذ السابع من تشرين الأول الماضي، و242 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.

فيما أصيب 2981 من جنود الاحتلال منذ بَدْء عدوان الاحتلال على غزة، وصفت حالة 465 منهم بالخطرة، و791 إصابة متوسطة، و1724 إصابة طفيفة.

-- (بترا)

رصد/أغ/ب ط

28/02/2024 09:25:18