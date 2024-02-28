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صفقة وشيكة في غزة وتصاعد التوتر بجبهة لبنان - جريدة الوطن السعودية

2/28/2024 2:37:47 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 29878 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 70215جريحًا، ومعظم الضحايا من النساء والأطفال.
بينما يتجاهل الاحتلال دعوات وقف القتال، وإدخال المساعدات بشكل فوري إلى غزة ومدينة رفح التي يتكدس فيها أكثر من 1.4 مليون شخص.
وفي حين دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ144، يتواصل القصف وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية، بينما تتكشف تفاصيل جديدة حول اتفاق باريس، وذلك بالتزامن مع ارتفاع منسوب التوتر على جبهة لبنان.
11 مجزرة
وقالت الوزارة في بيان: ((الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 96 شهيدا و172 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية)).
وأضافت الوزارة: ((لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم)).
وأكدت وزارة الصحة في غزة ((ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29878 شهيدا و70215 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي)).
تجويع الفلسطينيين
من جهته، قال المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء إن إسرائيل تجوع الفلسطينيين عمدا، مشددا على أنه ((يجب محاسبتها على جرائم الحرب والإبادة الجماعية)).
وأضاف مايكل فخري في مقابلة مع صحيفة ((الغارديان)): ((لا يوجد سبب يمنع عمدا مرور المساعدات الإنسانية أو تعمد تدمير سفن الصيد الصغيرة والدفيئات والبساتين في غزة بخلاف حرمان الناس من الوصول إلى الغذاء)).
وشدد على أنه ((من الواضح أن حرمان الناس من الطعام عمدا يعد جريمة حرب))، مذكرا أن ((إسرائيل أعلنت نيتها تدمير الشعب الفلسطيني، كليا أو جزئيا، لمجرد كونه فلسطينيا)).
وتابع: ((من وجهة نظري كخبير في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فإن الوضع الآن هو حالة إبادة جماعية، وهذا يعني أن دولة إسرائيل بأكملها مذنبة، ويجب محاسبتها، وليس فقط الأفراد أو هذه الحكومة أو شخص معين)).
وحذر فخري من أن ((السرعة التي يرتفع بها عدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية مذهلة. إن القصف والقتل المباشر للناس هو أمر وحشي، لكن هذا المجاعة وهزال الأطفال وتقزمهم أمر معذب وحقير))، مؤكدا أنه ((سيكون له تأثير طويل المدى على السكان جسديا ومعرفيا ومعنويا. كل الأمور تشير إلى أن ذلك كان مقصودا)).
كما وجدت فحوص التغذية في المراكز الصحية والملاجئ في يناير أن ما يقرب من 16 % من الأطفال دون سن الثانية، أي ما يعادل طفل واحد من كل ستة رضع، يعانون سوء التغذية الحاد أو الهزال في شمال غزة، التي يوجد فيها 300.000 شخص محاصر دون السماح بوصول أي مساعدات غذائية إليهم.
ومن بين هؤلاء يعاني ما يقرب من 3 % الهزال الشديد، ويواجهون خطر الإصابة بمضاعفات طبية أو الوفاة دون مساعدة عاجلة، وفقا لتقرير صدر أخيرا عن الأمم المتحدة.
مسودة اقتراح محادثات باريس
وقف جميع العمليات العسكرية 40 يوما
إصلاح المستشفيات والمخابز في غزة
إدخال 500 شاحنة مساعدات إلى القطاع يوميا
إطلاق 400 أسير والعودة تدريجيا إلى شمال غزة
تبادل الأسرى الفلسطينيين مع رهائن إسرائيليين بنسبة 10 إلى واحد.

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