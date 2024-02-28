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التخصصي يحصل على الاعتماد الدولي من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي ASHP للمرة الثانية

2/28/2024 2:37:34 PM
(MENAFN- Al Watan) حصل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض مجدداً على الاعتماد الدولي لخدمات صيدلة المستشفيات والنظام الصحي من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي "ASHP"، الذي يأتي تأكيداً على التزام المستشفى بالمعايير العالمية في تقديم خدمات صيدلانية آمنة ومبتكرة وعالية الجودة، ومواصلةً لريادته العالمية كأول مركزٍ طبي خارج الولايات المتحدة يحصل على الاعتراف في العام 2020.
ويمثِّل اعتماد الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي، المعيار الذهبي لصيدلة المستشفيات في جميع أنحاء العالم، فيما تُعد بمثابة اعتراف يمنح للمستشفيات والأنظمة الصحية الرائدة في الخدمات الصيدلانية، وتغطي معايير الاعتماد عدة مجالات أساسية مثل: القيادة والإدارة، والجودة، وسياسة الدواء والمعلومات الدوائية، والسلامة الدوائية، وإدارة المعلومات، وسلاسل الإمداد الدوائية، وخدمات الصيدلة السريرية، والتعليم والتدريب. ويعكس الاعتماد التطور الهائل في نوعية الأدوية المستخدمة في "التخصصي"، بما في ذلك أدوية الأورام، وزراعة الأعضاء، والأمراض الوراثية، وأمراض القلب وغيرها، التي يستلزم وجودها تطوير سياسات تضمن سلامة وفعالية الأدوية ضمن نظامٍ صحي متكامل. يشار إلى أنَّ قسم الرعاية الصيدلانية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يقدم خدمات شاملة على مدار 24 ساعة وفقاً لأعلى مستويات الرعاية الطبية للمرضى، بالإضافة إلى تقديم نموذجٍ متكامل للرعاية الصيدلية في العيادات الخارجية وأجنحة المرضى المنومين.
يذكر أنَّ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صُنف المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، والـ 20 عالمياً ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية حول العالم للسنة الثانية على التوالي، وذلك بحسب التصنيف العالمي الصادر عن "براند فاينانس" (Brand Finance) لعام 2024.
كما يُعد "التخصصي" رائداً في الابتكار، ومركزاً متقدماً في البحوث والتعليم الطبي، حيث يسعى إلى تطوير التقنيات الطبية، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية على مستوى العالم، وذلك بالشراكة مع كبرى المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق خدمة عالمية المستوى في المجالات السريرية والبحثية والتعليمية.

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