أمانة جدة: صدور الموافقة السامية على استكمال إجراءات منح أراضي المليساء

(MENAFN
- Al Watan) اعلنت أمانة محافظة جدة، صدور الموافقة السامية على استكمال اجراءات منح الأراضي من الأوامر السامية بمدينة جدة.
وقال وكيل الأمين للتعمير المهندس ناصر بن سالم المتعب: "بعد صدور الأمر السامي باستكمال اجراءات منح الأوامر السامية بمخطط المليساء، قامت الأمانة بتشكيل فريق العمل اللازم والتنسيق مع كتابة عدل جدة لإنجازها عبر الخدمات الرقمية، تبسيطا للإجراءات على المواطنين والمواطنات".
وأضاف: "بأنه يمكن الاستفسار عن المنح السامية عبر القنوات التالية: - الاتصال المباشر - بوابة الأمانة
- حساب دعم عملاء الأمانة على منصة X
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