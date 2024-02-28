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أمانة جدة: صدور الموافقة السامية على استكمال إجراءات منح أراضي المليساء

2/28/2024 2:37:33 PM
(MENAFN- Al Watan) اعلنت أمانة محافظة جدة، صدور الموافقة السامية على استكمال اجراءات منح الأراضي من الأوامر السامية بمدينة جدة.
وقال وكيل الأمين للتعمير المهندس ناصر بن سالم المتعب: "بعد صدور الأمر السامي باستكمال اجراءات منح الأوامر السامية بمخطط المليساء، قامت الأمانة بتشكيل فريق العمل اللازم والتنسيق مع كتابة عدل جدة لإنجازها عبر الخدمات الرقمية، تبسيطا للإجراءات على المواطنين والمواطنات".
وأضاف: "بأنه يمكن الاستفسار عن المنح السامية عبر القنوات التالية:
- الاتصال المباشر
- بوابة الأمانة
- حساب دعم عملاء الأمانة على منصة X

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