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التخصصي ضمن أفضل 250 مستشفى في العالم

2/28/2024 2:37:33 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، قائمة أفضل 250 مستشفى على مستوى العالم لعام 2024، وشملت مستشفى سعوديا واحدًا وهو مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وذلك في خطوة تُعد اعترافًا بتميز القطاع الصحي السعودي، وإشادة عالمية بجودة الرعاية الصحية التي يقدمها التخصصي.
وتصدر قائمة نيوزويك لأفضل المستشفيات عالمياً التي بدأت منذ العام 2019، وتعلن بشكل سنوي بالشراكة مع شركة البيانات والأبحاث ستاتيا (Statista)، وتشتهر بكونها مؤشراً مرموقاً للتميز في الرعاية الصحية، حيث تستخدم مرجعًا للمرضى الذين يبحثون عن أفضل الخيارات العلاجية المتاحة عالميًا، إذ تعتمد نتائجه على استطلاع أكثر من 85 ألفًا من العاملين في المجال الطبي في العالم وبيانات عامة من استطلاعات رأي المرضى.
ونجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث خلال العام الماضي في عدد من الإنجازات كان أبرزها: إجراء أول عملية استئصال وزراعة كبد كاملة باستخدام الروبوت على مستوى العالم لمريض سعودي، وزراعة قلب لأصغر طفلة على مستوى الشرق الأوسط لم تتجاوز شهرها الثامن. وتعد نتيجة التصنيف شاهدًا على الكفاءة العالية والتميز الذي يتمتع به الكادر الطبي والبحثي في "التخصصي"، وثمرة لبرامج التحول ورؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، التي تهدف تعزيز مكانة المملكة رائدةً في قطاع الرعاية الصحية على المستوى العالمي.

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