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نائب أمير مكة يدشن 127 مشروعا تنمويا في جدة

2/28/2024 2:37:33 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، جولاته التفقدية على محافظات المنطقة اليوم الأربعاء بزيارة محافظة جدة. ورأس اجتماع المجلس المحلي في جدة، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، تم خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية والمتعثرة منها، ومناقشة سُبل تسريع العمل فيها، حيث بلغ عدد المشاريع 1298 مشروعاً بلغ عدد المشاريع المنجزة منها 376 مشروعاً فيما يجري تنفيذ 249 مشروعاً وتتضمن المشاريع المستقبلية المستهدفة 673

بعد ذلك دشّن الأمير سعود بن مشعل 127 مشروعاً تنموياً في المحافظة شملت مشاريع أمانة محافظة جدة التنموية التي بلغ عددها 86 مشروعاً تضمنت عددًا من أعمال البُنى التحتية والسفلتة والإنارة وصيانة الحدائق والمرافق العامة وتنفيذ حلول لتصريف مياه الأمطار وإنشاء حدائق وساحات بلدية ومعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وتحسين المسارات السياحية بجدة التاريخية وتطوير مداخل مدينة جدة إضافة إلى تطوير الواجهة البحرية بأبحر وتطوير حديقة الأمير ماجد ، و6 مشاريع في جامعة الملك عبدالعزيز تمثلت في إنشاء مباني وتشييد كليات لتخصصات جديدة، و10 مشاريع نفذتها شركة مطارات جدة اشتملت على تحسينات للصالة رقم 1 ومشروع البوابات الإلكترونية لتصعيد الركاب وتطوير صالات التأشيرة عند الوصول وتطوير مداخل الصالة الشمالية، ومشاريع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة حيث تم تنفيذ 15 مشروعاً تعليمياً تضمنت تشييد 20 مبنى مدرسياً يستوعب أكثر من 16320 طالباً وطالبةً إضافة إلى عملية تأهيل وترميم لـ 71 مبنى، كما دشن مشروع مبنى الهلال الأحمر والإسعاف الجوي.
عقب ذلك شهد نائب أمير مكة توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وجامعة جدة، وتهدف إلى التعاون في مجال التعليم والتدريب وتنظيم الدورات والندوات العلمية وورش العمل والفعاليات والأنشطة التي لها تأثير إيجابي على البيئة، وإعداد البحوث والدراسات العلمية فيما يتعلق بمجال البيئة، وتشجيع الطلاب للالتحاق في المسارات التعليمية البيئية، كما شهد سموه توقيع اتفاقية في مجال تطوير الأعمال المشتركة بين جامعة جدة وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة تهدف إلى تعزيز التنمية العمرانية والأكاديمية من خلال السعي للمساهمة في تطوير مشاريع مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع وتدعم أهداف التنمية المستدامة وتوفير فرص تعليمية وبحثية تخدم الطلاب والمجتمع.
كما شهد الأمير سعود بن مشعل توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين كل من فـــرعي وزارة الرياضة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وجامعة جدة، وتهدف إلى بحث التعاون المشترك بينهم لتحقيق الدعم المطلوب لتنفيذ وتبادل المعلومات بين الأطراف للمساهمة في مجال التوطين للكوادر الوطنية في القطاع الرياضي بالمنطقة، مما يسهم في مواكبة رؤية المملكة 2030م، والاستفادة من خدمات الأطراف، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين تعليم جدة وجامعة الملك عبدالعزيز لدعم وتشيع الإبداع والابتكار في تنفيذ الأبحاث والمبادرات والبرامج والأنشطة لدى الطلبة من خلال عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات المرتبطة بالنواحي التعليمية والنفسية والتربوية على مستوى الإدارة العامة للتعليم

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