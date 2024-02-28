نائب أمير مكة يدشن 127 مشروعا تنمويا في جدة

(MENAFN
- Al Watan) اختتم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، جولاته التفقدية على محافظات المنطقة اليوم الأربعاء بزيارة محافظة جدة. ورأس اجتماع المجلس المحلي في جدة، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، تم خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية والمتعثرة منها، ومناقشة سُبل تسريع العمل فيها، حيث بلغ عدد المشاريع 1298 مشروعاً بلغ عدد المشاريع المنجزة منها 376 مشروعاً فيما يجري تنفيذ 249 مشروعاً وتتضمن المشاريع المستقبلية المستهدفة 673
بعد ذلك دشّن الأمير سعود بن مشعل 127 مشروعاً تنموياً في المحافظة شملت مشاريع أمانة محافظة جدة التنموية التي بلغ عددها 86 مشروعاً تضمنت عددًا من أعمال البُنى التحتية والسفلتة والإنارة وصيانة الحدائق والمرافق العامة وتنفيذ حلول لتصريف مياه الأمطار وإنشاء حدائق وساحات بلدية ومعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وتحسين المسارات السياحية بجدة التاريخية وتطوير مداخل مدينة جدة إضافة إلى تطوير الواجهة البحرية بأبحر وتطوير حديقة الأمير ماجد ، و6 مشاريع في جامعة الملك عبدالعزيز تمثلت في إنشاء مباني وتشييد كليات لتخصصات جديدة، و10 مشاريع نفذتها شركة مطارات جدة اشتملت على تحسينات للصالة رقم 1 ومشروع البوابات الإلكترونية لتصعيد الركاب وتطوير صالات التأشيرة عند الوصول وتطوير مداخل الصالة الشمالية، ومشاريع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة حيث تم تنفيذ 15 مشروعاً تعليمياً تضمنت تشييد 20 مبنى مدرسياً يستوعب أكثر من 16320 طالباً وطالبةً إضافة إلى عملية تأهيل وترميم لـ 71 مبنى، كما دشن مشروع مبنى الهلال الأحمر والإسعاف الجوي.
عقب ذلك شهد نائب أمير مكة توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وجامعة جدة، وتهدف إلى التعاون في مجال التعليم والتدريب وتنظيم الدورات والندوات العلمية وورش العمل والفعاليات والأنشطة التي لها تأثير إيجابي على البيئة، وإعداد البحوث والدراسات العلمية فيما يتعلق بمجال البيئة، وتشجيع الطلاب للالتحاق في المسارات التعليمية البيئية، كما شهد سموه توقيع اتفاقية في مجال تطوير الأعمال المشتركة بين جامعة جدة وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة تهدف إلى تعزيز التنمية العمرانية والأكاديمية من خلال السعي للمساهمة في تطوير مشاريع مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع وتدعم أهداف التنمية المستدامة وتوفير فرص تعليمية وبحثية تخدم الطلاب والمجتمع.
كما شهد الأمير سعود بن مشعل توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين كل من فـــرعي وزارة الرياضة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وجامعة جدة، وتهدف إلى بحث التعاون المشترك بينهم لتحقيق الدعم المطلوب لتنفيذ وتبادل المعلومات بين الأطراف للمساهمة في مجال التوطين للكوادر الوطنية في القطاع الرياضي بالمنطقة، مما يسهم في مواكبة رؤية المملكة 2030م، والاستفادة من خدمات الأطراف، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين تعليم جدة وجامعة الملك عبدالعزيز لدعم وتشيع الإبداع والابتكار في تنفيذ الأبحاث والمبادرات والبرامج والأنشطة لدى الطلبة من خلال عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات المرتبطة بالنواحي التعليمية والنفسية والتربوية على مستوى الإدارة العامة للتعليم
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