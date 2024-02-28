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إعلان أسماء المنتخب السعودي للعلوم والهندسة المشارك في آيسف 2024

2/28/2024 2:37:33 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وبشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، أسماء الطلبة المرشحين لتمثيل المملكة في معرض "ريجينيرن" الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2024"، الذي سيقام بمدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية في مايو المقبل، وعددهم 35 طالباً وطالبةً يمثلون المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، بعد رحلة من المنافسة والتدريب والتأهيل والتحكيم، استغرقت عاماً كاملاً، ومرت بـ 6 مراحل.
والطلبة المختارون هم: أسماء حمد القصير، أديب سالم الشهري، أريج عبدالله القرني، إلياس ماهر خان، تركي مهنا الدلامي، تمارا عثمان راضي، تهاني عادل أحمد، جمال محمد اللقماني، حماد أحمد الدوسري، حمد محمد الحسيني، خالد هشام الحصين، رتاج عثمان رحمة الله، رغد أسامه الغانم، سليمان عبدالرحمن المسند، شهد مساعد المطلق، صالح عبدالعزيز العنقري، عبدالعزيز سعد الحربي، عبير علي اليوسف، فاطمة أحمد آل عبدالله، فاطمة ناجي الشخص، فيصل بدر حلواني، فيصل عبدالإله السياري، لانا حمزه المزروعي، لانا خالد الفهيد، لطيفة هشام الغنام، لميس عبدالمحسن القاضي، ليان أحمد القرافي، ليان بندر المالكي، ليان سطام المطيري، ليلى حسام زواوي، ميرزا فؤاد آل كرم، ناصر أحمد الصويان، هدوى إبراهيم الرحيلي، يارا محمد البكري، ويارا يوسف القاضي.
وأوضحت الأمين العام لمؤسسة "موهبة" الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، أن طلبة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة البالغ عددهم 35، تم اختيارهم من بين الفائزين بالجوائز الكبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2024"، بعد مشاركتهم في البرنامج التأهيلي الذي عقد في مركز مشكاة التفاعلي بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالرياض، تلقوا خلاله تدريبات مكثفة.
وبينت أن اختيار هذه الأسماء جاء بعد رحلة استغرقت عاماً كاملاً، بدأت بـ 210 آلاف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة، في 21 مجالاً علمياً، مروا بـ 6 مراحل، كان آخرها معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي الذي احتضنته جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، خلال الفترة من 31 يناير إلى 4 فبراير الحالي، وترشح للمشاركة فيه 180 طالباً وطالبةً، فاز منهم 45 طالباً وطالبةً بجوائز إبداع الكبرى.
ونظمت المؤسسة، البرنامج التأهيلي للمشاركة الدولية على أيدي نخبة من المدربين الأكاديميين والخبراء والمحكمين في تخصصات مختلفة، لتطوير مهارات العرض والإلقاء، والاستعداد للمشاركة في التحكيم في معرض "ريجينيرن" الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2024". وتضمن البرنامج التأهيلي، مراجعة متخصصين للتحليل الإحصائي لبعض المشاريع، حيث تم التأكد من دقتها، ومن ثم متابعة خطة تطويرها مع كل طالب، وتقديم الدعم العلمي لها، وتزويدهم بالأدوات والمهارات العلمية اللازمة. ويُعد معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف"، أكبر مسابقة عالمية في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية، ويستقطب أكثر من 1600 طالب وطالبة من قرابة 70 دولة، حيث بلغ عدد الجوائز التي حققتها المملكة العربية السعودية خلال مشاركاتها السابقة 133 جائزة.

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