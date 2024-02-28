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إعلان قائمة المنتخب الوطني تحت 17 عاما لمواجهة أوزبكستان وديا

2/28/2024 2:36:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 17 عاما ، بقيادة المدرب عبدالله القططي، قائمة ضمت 23 لاعبا، استعدادا لمواجهة نظيره الأوزبكي مرتين وديا في عمان، تأهبا للتصفيات الآسيوية تشرين الأول القادم.

وضمت القائمة: قصي الحلاحلة، زياد الزعبي، محمد الشلول، مهند محمود، هشام سلامة، خزرج القاسم، ياسر الحمبوز، محمد أبو الغنم، محمود الطميزي، أحمد ملكاوي، زيد أبو دهيم، حسام السنجلاوي، قيس الشواشرة، حمزة يغنم، عز الدين المصري، حسن العابورة، زيد الخالدي، محمد شحدة، طارق الدهامشة، أكرم أبو عاقولة، حسين ذيابات، أحمد الربابعة، ضياء الدين هاشم.

ويلتقي المنتخب مع نظيره الأوزبكي يومي السبت 2 والإثنين 4 آذار ( مارس) المقبل المقبل، على ملعب جاوا في عمان.

ويواصل المنتخب تدريباته الفنية والبدنية يوميا، حيث يستعد للدخول بمعسكر تدريبي ظهر غد الخميس بأحد فنادق عمان، استعدادا للمواجهتين.

وبين القططي أهمية مواجهتي أوزبكستان للوقوف على المستوى الفني والبدني للاعبين، في إطار مرحلة إعداد المنتخب للاستحقاق الرسمي.

وقال : " نواجه منتخب مميز ونعلم إمكانياته، لكننا ندرك الفائدة التي سيجنيها الفريق من خلال الاحتكاك القوي المطلوب للتطوير ورفع الحالة الفنية والبدنية للاعبين، حيث نعمد دائما على مواجهة منتخبات على سوية عالية وصاحبة تصنيف متقدم بفئة الناشئين".

ويتطلع اتحاد الكرة من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت 17 عاما إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

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