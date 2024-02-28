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منتخب الملاكمة ينهي معسكر إسبانيا ويستعد للتصفية الأولمبية

2/28/2024 2:36:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - أنهى المنتخب الوطني للملاكمة معسكره التدريبي والذي أقامه بمنطقة بنيدورم في مقاطعة أليكانتي في إسبانيا وذلك استعداداً للمشاركة في التصفية العالمية الأولى المؤهلة إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤ والتي تستضيفها مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية وذلك خلال الفترة من ٢٩ فبراير الحالي إلى ١٢ آذار (مارس) المقبل.


واستمر المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني لمدة أسبوعين حيث شهد مشاركة ١٤ منتخباً وتخلله نزالات ودية بين لاعبي المنتخب الوطني ولاعبي المنتخبات الأخرى.

وأشار المدير الفني للمنتخب الوطني، الكوبي داغوبيرتو سكوت، إلى أن المعنويات مرتفعة وجميع اللاعبين وصلوا إلى الجاهزية الفنية والبدنية قبيل المشاركة في التصفية العالمية.

وأضاف داغوبيرتو:" شهد المعسكر تواجد كبير للمنتخبات والأجواء كانت مثالية والحصص التدريبية كانت مفيدة للجهاز الفني لمعالجة بعض الأخطاء التي ظهرت. خاض لاعبونا نزالات قوية وجميعهم متحمسون للظهور بأفضل أداء في التصفية العالمية".

وسيمثل منتخبنا الوطني للملاكمة في التصفية الأولمبية الأولى بإيطاليا كل من : حنان نصار وزن ٥٠ كغم وحذيفة عشيش وزن ٥١ كغم ومحمد أبو جاجة وزن ٥٧ كغم وعبادة الكسبة وزن ٦٣.٥ كغم وزياد عشيش وزن ٧١ كغم وحسين عشيش وزن ٨٠ كغم وعدي الهنداوي وزن ٩٢ كغم.

وتنص تعليمات التأهل إلى أولمبياد باريس في رياضة الملاكمة على تأهل ٤ لاعبين من كل وزن في التصفية العالمية الأولى و٤ أو ٥ لاعبين من كل وزن في التصفية العالمية الثانية والتي ستقام في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من ٢٣ أيار (مايو) إلى ٣ ي حزيران (يونيو) المقبلين.

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