Wednesday, 28 February 2024 11:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رونالدو يتبرأ من الاحتفال الإباحي أمام الشباب

2/28/2024 2:36:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تواصل لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة السعودي، التحقيق في شكوى إدارة نادي الشباب ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر.
وأقدم رونالدو على تصرف غير أخلاقي أمام جماهير الشباب، في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين وابتسمت للأصفر بثلاثية مقابل هدفين، ما دفع إدارة الليوث لتقديم شكوى لدى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن رونالدو أكد على احترامه لجميع الأندية وأوضح أن الحركة الصادرة بعد الاحتفال تعبر عن القوة والانتصار وليست مسيئة ومعتادة في أوروبا.



وكانت مصادر صحفية سعودية أكدت أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تتجه لإيقاف كريستيانو لمباراتين، بالإضافة لتغريمه بسبب سلوكه غير الرياضي.

وتعد الحادثة هي الثانية للدون خلال أيام قليلة، بعدما "خرج عن النص" بسلوك مشين في مباراة فريقه ضد الهلال بكأس موسم الرياض، ردا على جماهير الزعيم التي ألقت عليه أوشحة النادي الأزرق أثناء خروجه من الملعب.

ويحتل رونالدو صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 22 هدفا وبفارق 3 أهداف عن ميتروفيتش مهاجم الهلال. -كووورة

اقرأ أيضاً:

كريستيانو رونالدو ينفعل على مدافعي فريق النصر (فيديو)

MENAFN28022024000072011014ID1107913138

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث