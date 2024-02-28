مبابي حاضراً.. مأدبة عشاء على شرف أمير قطر في باريس

MENAFN - Alghad Newspaper)وإضافة إلى زعيمي البلدين حضر مأدبة العشاء في قصر الإليزيه نجم نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي ووزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، بالإضافة إلى رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.



وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها أمير قطر إلى فرنسا منذ 15 عاما، وزيارة الدولة الأولى للأمير تميم بن حمد آل ثاني منذ توليه الحكم في عام 2013.

أمير قطر لمبابي: حظ سعيد

واستحوذ تواجد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في حفل العشاء الذي جمع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على اهتمام بالغ من وسائل الإعلام.



وذكرت شبكة راديو مونت كارلو، أن مبابي كان اللاعب الوحيد بصفوف بي إس جي الذي تمت دعوته للحفل، وكان له شرف الجلوس على الطاولة الرئيسية للعشاء، حيث كان الشخص الرابع على يسار الرئيس ماكرون.



وأضافت "أما ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي فقد جلس على مسافة أبعد نسبيا، بجانب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي".





وكشفت الشبكة الفرنسية جانبا قصيرا من الحديث السريع بين مبابي وأمير قطر، الذي قال للاعب الفرنسي "حظ سعيد"، بعدما قال ماكرون للنجم الباريسي "ستخلق لنا الكثير من المشاكل".



وخلق هذا الحفل ضجة جديدة وأنباء متضاربة بشأن التكهن بإمكانية وجود محاولة جديدة لإثناء مبابي عن الرحيل والانتقال إلى ريال مدريد، وإقناعه بتجديد تعاقده مع النادي الباريسي الذي سينتهي في 30 يونيو/ حزيران المقبل.



ولفتت أن الحفل أيضا شهد حضور عدد من الشخصيات الرياضية مثل أوديا كاستيرا وزيرة الرياضة الفرنسية، وفيليب ديالو رئيس اتحاد الكرة الفرنسي، وتوني ستانجيه رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، وفنسان لابرون رئيس رابطة الأندية الفرنسية المحترفة.-وكالات



