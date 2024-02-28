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لهذا السبب.. ميسي ممنوع من المشاركة في الأولمبياد

2/28/2024 2:36:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأربعاء، عن صعوبة مشاركة الأسطورة ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، في أولمبياد باريس 2024، رفقة منتخب بلاده.
وكان منتخب الأرجنتين قد تأهل إلى أولمبياد باريس، بعد الفوز على البرازيل، بهدف دون رد، في نهائي بطولة كوبا أمريكا تحت 23 عامًا.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن ميسي سيواجه ضغطًا من إحدى الشركات الراعية للدوري الأمريكي، ومسؤولي المنافسة نفسها، للبقاء مع ناديه.

في الوقت ذاته، من المقرر أن تنطلق بطولة كوبا أمريكا في 21 يونيو/ حزيران المقبل، على أن تقام المباراة النهائية في 14 يوليو/ تموز في ميامي.

وفي حالة وصول الأرجنتين إلى النهائي، سيعود ميسي بعد ذلك إلى إنتر ميامي للمشاركة في كأس الرابطة، التي تنطلق في 26 يوليو/ تموز المقبل.

ويشارك إنتر ميامي في بطولة كأس الدوريات، التي ستنطلق في نفس يوم بداية منافسات كرة القدم في الأولمبياد.

وستنتهي الأولمبياد يوم 11 أغسطس/ آب، بينما تستمر بطولة كأس الدوريات حتى 25 من الشهر نفسه، وبالتالي يمكن لميسي المشاركة في الأولمبياد، قبل العودة إلى الأدوار الإقصائية في الكأس.

لكن ذلك الأمر لن يلقى ترحيبًا من الشركة الراعية لبطولة الكأس، التي تأمل وجود ميسي بكافة أدوار البطولة. -كووورة

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