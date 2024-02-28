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ميدو يكشف عن وجهة محمد صلاح الموسم المقبل

2/28/2024 2:36:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكر اللاعب المصري السابق، حسام ميدو، أن مواطنه محمد صلاح حسم مستقبله مع ليفربول، بعد أن وقع عقد انتقاله إلى فريقه الجديد.
وكتب ميدو في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "إكس": "محمد صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم. تم توقيع العقود".

وكانت تقارير إخبارية قد أشارت إلى وجود عرض مغرٍ من أحد الأندية السعودية، وأن اللاعب البالغ من العمر 31 سنة سيتخذ قرارًا حول مستقبله قبل نهاية الموسم.

يُذكر أن اتحاد جدة كان مهتمًا بالتعاقد مع محمد صلاح في الميركاتو الصيفي الماضي، الذي يربطه عقد مع ليفربول إلى غاية 30 يونيو 2025. -وكالات

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