هالاند يعود للتهديف بخماسية بمرمى لوتون

MENAFN - Alghad Newspaper)وسجل هالاند أول "هاتريك" له مع سيتي خارج ملعب الاتحاد، كما بات أول لاعب يسجل 5 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة بكأس الاتحاد منذ جورج بيست عام 1970.

وقال هالاند عقب المباراة في تصريحات لـ"إي.تي.في": أنا عائد إلى أفضل مستوياتي وأشعر بأنني على ما يرام، إنه شعور رائع.



وأتبع الهداف النرويجي: نحن قادمون وتنتظرنا فترة رائعة، وأؤكد بأننا مستعدون للهجوم.



وعن زميله البلجيكي كيفن دي بروين أجاب: دي بروين رائع. إنه يفعل ما يتميز به. اللعب معه من دواعي السرور، نعرف ما يريده كل منا من الآخر. والأمر يعمل جيدا.