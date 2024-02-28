هالاند يعود للتهديف بخماسية بمرمى لوتون

(MENAFN
- Alghad Newspaper) وجه النجم النرويجي إيرلنغ هالاند تهديداً لمنافسي فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي قائلاً بأنه عائد إلى أفضل مستوياته بعد فترة غياب بسبب الإصابة، وذلك بعدما سجل 5 أهداف في فوز فريقه على لوتون 6-2 مساء الثلاثاء بكأس الاتحاد الإنجليزي.
وسجل هالاند أول "هاتريك" له مع سيتي خارج ملعب الاتحاد، كما بات أول لاعب يسجل 5 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة بكأس الاتحاد منذ جورج بيست عام 1970.
وقال هالاند عقب المباراة في تصريحات لـ"إي.تي.في": أنا عائد إلى أفضل مستوياتي وأشعر بأنني على ما يرام، إنه شعور رائع.
وأتبع الهداف النرويجي: نحن قادمون وتنتظرنا فترة رائعة، وأؤكد بأننا مستعدون للهجوم.
وعن زميله البلجيكي كيفن دي بروين أجاب: دي بروين رائع. إنه يفعل ما يتميز به. اللعب معه من دواعي السرور، نعرف ما يريده كل منا من الآخر. والأمر يعمل جيدا.
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