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هالاند يعود للتهديف بخماسية بمرمى لوتون

2/28/2024 2:36:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وجه النجم النرويجي إيرلنغ هالاند تهديداً لمنافسي فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي قائلاً بأنه عائد إلى أفضل مستوياته بعد فترة غياب بسبب الإصابة، وذلك بعدما سجل 5 أهداف في فوز فريقه على لوتون 6-2 مساء الثلاثاء بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل هالاند أول "هاتريك" له مع سيتي خارج ملعب الاتحاد، كما بات أول لاعب يسجل 5 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة بكأس الاتحاد منذ جورج بيست عام 1970.

وقال هالاند عقب المباراة في تصريحات لـ"إي.تي.في": أنا عائد إلى أفضل مستوياتي وأشعر بأنني على ما يرام، إنه شعور رائع.

وأتبع الهداف النرويجي: نحن قادمون وتنتظرنا فترة رائعة، وأؤكد بأننا مستعدون للهجوم.

وعن زميله البلجيكي كيفن دي بروين أجاب: دي بروين رائع. إنه يفعل ما يتميز به. اللعب معه من دواعي السرور، نعرف ما يريده كل منا من الآخر. والأمر يعمل جيدا.

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