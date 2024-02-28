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السويحلي الليبي بطلا وقطر وصيفا لـ طائرة الأندية العربية

2/28/2024 2:36:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- توجت رئيسة اتحاد الكرة الطائرة سمو الأميرة آية بنت الفيصل، فريق السويحلي الليبي بطلا لبطولة الأندية العربية لكرة الطائرة، وقطر وصيفا والشرطة القطري ثالثا.

في حفل ختام المنافسات العربية، الذي جرى في صالة الأميرة سمية مساء اليوم، بحضور رئيس الاتحاد العربي الكرة الطائرة الشيخ علي بن محمد آل خليفة ، ورئيس اتحاد غرب آسيا علي الكواري، وعدد من رؤساء الاتحادات العربية ، والراعي الرسمي لبطولات اتحاد الكرة الطائرة مدير عام مدارس التربية الريادية د.يوسف داود، ونائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات.
وكان فريق السويحلي فاز على قطر القطري بنتيجة 3-1 بواقع 25-23، 25-21 و 22-25 و 25-20.
وجاء فريق السيب العماني رابعا، الأهلي بنغازي خامساً ، دار كليب البحريني سادسا، برقان الكويتي سابعا، كاظمة الكويتي ثامنا، مصافي الشمال تاسعا، شباب الحسين عاشرا، النجمة البحريني الحادي عشر، وعيرا بالمركز الثاني عشر.
وشهد حفل الختام عرض صامت لمشاة الحرس الملكي، والسلام الملكي. وتبادل الدروع بين رؤساء الاتحادات والوفود العربية.

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