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قوانين اللعب المالي النظيف تبث الرعب بين أندية الـبريميرليج

2/28/2024 2:36:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - تشعر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالخوف من انتهاك قوانين اللعب المالي النظيف الخاصة بالمسابقة، حيث تستعد لصيف هادئ في سوق الانتقالات بنهاية الموسم الحالي.
وأصبحت لوائح اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز موضع تركيز خلال الأشهر الأخيرة، مع خصم إيفرتون 10 نقاط في تشرين الثاني (نوفمبر)، رغم تخفيض هذه العقوبة إلى 6 نقاط عند الاستئناف.
وفي الشهر الماضي، تم اتهام إيفرتون مرة أخرى إلى جانب نوتنجهام فورست، بانتهاك قواعد الإنفاق في الدوري، مع انتظار كلا الناديين لمعرفة مصيرهما.
ويسمح لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز بخسارة 105 ملايين جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات، مع نهاية كل سنة محاسبية في 30 حزيران (يونيو).
ومنذ أن استحوذ ائتلاف بقيادة تود بويلي على تشيلسي في أيار (مايو) من العام 2022، أنفق البلوز أكثر من مليار جنيه إسترليني في سوق الانتقالات.
وقام تشيلسي بتوزيع التكلفة قليلاً، من خلال عقود طويلة تمتد أحيانا إلى 10 سنوات يمكن من خلالها تقسيط قيمة العقود، لكن النادي ما يزال الأعلى إنفاقا في دوري الدرجة الأولى خلال تلك الفترة.
ويشعر الكثيرون أن تشيلسي هو النادي التالي الذي يواجه خطر انتهاك القواعد، على الرغم من إصرار إدارته على أنهم سيكونون على ما يرام.
ووفقا لصحيفة "تايمز"، حذر المسؤولون التنفيذيون في أندية الدرجة الأولى من صيف يشهد إنفاقًا محدودًا على الانتقالات، بسبب مخاوفهم من انتهاك القواعد المالية ومواجهة إمكانية خصم النقاط.
ويزعم التقرير، أنه على الرغم من أن فورست وإيفرتون يواجهان بالفعل اتهامًا واحدًا، إلا أنهما معرضان لخطر اتهام محتمل آخر، وقد يحتاج كلاهما إلى اتخاذ إجراء إما عن طريق بيع اللاعبين أو تأمين شراكات تجارية جديدة قبل الموعد النهائي في 30 حزيران (يونيو) من العام الحالي.
وقال أحد المسؤولين التنفيذيين للصحيفة: "أي شخص يقترب من الحد الأقصى يشعر بالرعب من المخاطرة الآن. من المؤكد أن الأندية تخطئ في جانب الحذر".
وكانت المخاوف التي تواجهها الأندية بشأن انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف واضحة بالفعل في كانون الثاني (يناير)، حيث أنفقت فرق الدرجة الأولى 96.2 مليون جنيه إسترليني فقط، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا عن الإنفاق البالغ 780 مليون جنيه إسترليني قبل 12 شهرًا.
وقال مصدر آخر لم يذكر اسمه لصحيفة "تايمز": "إنها عملية توازن الآن. نحن بحاجة إلى البقاء ضمن القواعد ولكننا بحاجة إلى أن نظل قادرين على المنافسة على الصعيدين المحلي والأوروبي".
وزعمت تقارير أول من أمس، أن منافسي تشيلسي يعتقدون أن البلوز يجب أن يحقق مبيعات بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني قبل 30 حزيران (يونيو)، للبقاء بعيدا عن خطر انتهاك القوانين، مع إصرار المستشار المالي السابق لمانشستر سيتي ستيفان بورسون على أن النادي اللندني سيفشل في ذلك.
ويواصل التقرير الادعاء بأن البلوز لديه قلق أكبر فيما يتعلق بتحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز في المدفوعات السرية المزعومة، التي قدمها النادي خلال فترة رومان أبراموفيتش.
واكتشف مالكو تشيلسي، بقيادة تود بويلي، المدفوعات عند استحواذهم على النادي في العام 2022، وأبلغوا عنها ذاتيًا الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن من المتوقع توجيه الاتهامات.
وفي الوقت نفسه، من غير المتوقع أن يكون آرسنال في خطر انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، على الرغم من تكبده خسائر بقيمة 97 مليون جنيه إسترليني خلال الموسمين السابقين، وذلك لأن فاتورة أجورهم تظل أقل بكثير من المنافسين.- (وكالات)

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