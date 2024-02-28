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الكشف عن كواليس تخلي بايرن ميونيخ عن مدربه توخيل

2/28/2024 2:36:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - استغل المدرب توماس توخيل الخطاب الأول للاعبيه، بعد إعلان بايرن ميونيخ التخلي عنه بنهاية الموسم الحالي، ليبعث رسالة إلى من كان حريضا على رحيله في غرفة تبديل الملابس، وفقًا لتقارير صحيفة ألمانية.
وتلقى مدرب تشيلسي السابق، أوامره بالرحيل الأسبوع الماضي، وسط سلسلة مضطربة من النتائج لعملاق الدوري الألماني، لكنه سيبقى في النادي حتى نهاية الموسم بينما يبحث النادي عن خليفة له.
وساعدت الهزائم التي تعرض لها بايرن أمام باير ليفركوزن وبوخوم في الدوري الألماني ولاتسيو في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، في زيادة عزم مجلس الإدارة على السماح لتوخيل بالرحيل بعد أسابيع من التكهنات.
ويُعتقد أن أحد الأسباب الرئيسية لرحيل المدرب البالغ من العمر 50 عامًا،هو علاقاته المتوترة مع عدد من النجوم المعروفين مثل جوشوا كيميش.
وفي محاولة لتحفيز هؤلاء اللاعبين للنهاية الحادة للموسم خلال أول اجتماع مع لاعبيه يوم الأربعاء الماضي في أعقاب الأخبار العاجلة، وجه توخيل رسالة خاصة للنجوم الذين قد يسعدون برؤيته يرحل.
ووفقًا لصحيفة "بيلد"، ألقى توخيل خطابًا في محاولة لتوضيح الموقف، قائلاً: "لم تعد هناك مناقشات كل أسبوع، الجميع يعرف ذلك، ما يزال بإمكاننا تحقيق شيء ما، علينا أن نفوز".
لكن توخيل ذهب إلى أبعد من ذلك برسالة من تسع كلمات، ووبحسب ما ورد كان مدرب باريس سان جيرمان السابق متفائلاً ومقاتلاً، وخص بالذكر اللاعبين المعارضين، وقال: "يمكن للجميع أن يتألقوا مع المدرب الجديد الآن".
وانضم إلى توخيل الرئيس التنفيذي لبايرن يان كريستيان دريسن، الذي كان لديه نذير شؤم آخر لأولئك الذين ربما كان أداؤهم ضعيفًا تحت قيادة مدربهم الحالي، ويُعتقد أنه قال "سننظر الآن عن كثب. أنتم مسؤولون".
وأخبر دريسن "بيلد" لاحقًا، أنه سيتعين على اللاعبين وضع النادي كأولوية في محاولة للحفاظ على أماكنهم في الفريق قبل فترة الانتقالات الصيفية.
وأكد دريسن: "لقد أخبرت اللاعبين بشكل قاطع أن مصالحهم الشخصية يجب أن تأتي في المرتبة الثانية بعد مصالح النادي والفريق.. الشيء الأكثر أهمية هو بايرن ميونيخ".
وأضاف: "يجب على اللاعبين الآن أن يقدموا الجودة التي يتمتعون بها بلا شك إلى أرض الملعب، ويجب أن يشعروا بأنهم يستحقون على هذا الشرف".
وعلى الرغم من اعتبار توخيل شخصية مثيرة للانقسام في غرفة تبديل الملابس خلال فترة عمله التي استمرت 10 شهور في ميونيخ، إلا أن أحد اللاعبين الرئيسيين، ذكر أنه يشعر بخيبة أمل لرحيل المدرب.
وكافح توخيل بشدة لتأمين توقيع هاري كين خلال الصيف، وتألق قائد منتخب إنجلترا تحت قيادته هذا الموسم، حيث سجل 31 هدفًا و8 تمريرات حاسمة منذ انتقاله للفريق قادما من توتنهام.
وبعد تسجيله الهدفين خلال فوز بايرن ميونيخ 2-1 على لايبزج مساء السبت، أشاد كين بمدربه ووصفه بأنه "مدرب كبير ورجل جيد حقًا".
وقال كين: "لقد اتخذ النادي قرارًا.. علينا نحن اللاعبين أن نظهر مسؤوليتنا تجاه المدرب، مسؤوليتنا تجاه النادي، لتقديم كل ما لدينا لهذا الموسم".
وتابع: "بالطبع نشعر بالحزن لأنه مدرب كبير ورجل جيد حقًا. اتخذ النادي قرارًا بالانفصال في الصيف، وهذه هي كرة القدم، لدينا شخصيات جيدة. هذا كل ما يمكننا فعله، مواصلة العمل، مواصلة الضغط".
والفوز على لايبزج يترك بايرن بفارق ثماني نقاط وراء المتصدر باير ليفركوزن، الذي تم تحديد مدربه تشابي ألونسو كبديل محتمل لتوخيل.
من جانب آخر، يعتقد أن توخيل حريص على العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سبق له تدريب تشيلسي وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا العام 2021، قبل أن تنتهي فترته مع الفريق على يد المالك الجديد تود بويلي في أيلول (سبتمبر) 2022.
على صعيد آخر، احتفل الحارس الأسطوري لفريق بايرن ميونيخ سيب ماير، بعيد ميلاده الـ80 أمس، بعيدا عن الأجواء المشحونة بناديه.
وكان الحارس الفائز بكأس العالم 1974 مع المنتخب الألماني، فضل عدم الاحتفال بأعياد ميلاده منذ زمن، وقال: "نحن لا نحتفل بعيد الميلاد أو عيد الفصح، لا نحتاج لهدايا".
وبدلا من ذلك، فضل الذهاب في رحلة إلى جزيرة موريشيوس مع زوجته مونيكا، وتتضمن الرحلة إلى موريشيوس كأس سيب ماير للجولف، وهي رحلة جولف سنوية يتم تنظيمها معه بصفته شخص يجذب الجماهير.
وقال ماير في تصريحات صحفية قبل الذهاب لموريشيوس، إنه كلاعب كرة القدم سافر عبر العالم، لم يرى سوى ملاعب وفنادق.
ولد ماير وترعرع في بافاريا، وكان مشهورا بلقب "قط من أنزينج" حيث كان معروفا بردة فعله، وخفة حركته وسرعته، ورفض أيضا عروضا للعب من مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد وبوكا جونيورز وكوزموس نيويورك، وقضى مسيرته كلاعب مع بايرن ميونيخ.
وقال: "اللاعب البافاري لديه موطنه الأصلي، لا يمكن نقله. اليوم، يذهب اللاعبون إلى حيث يوجد المال الأكثر. سيكونون أغبياء إذا لم يأخذوه. في الماضي، كنا نحصل على أجور جيدة. ربما كان العامل العادي يحصل على ألف مارك، كنا نجني 8000 أو 9000 مارك".
وكان ماير جزءا من الجيل التاريخي لبايرن الذي كان يتضمن فرانز بيكنباور وجيرد مولر، وقال إنهم طبقوا شعار بايرن ميونيخ "ميا سان ميا" الذي يعني "هكذا نحن".
وواصل حديثه بالقول إن لاعبي هذه الأيام لا يمكنهم نطق الشعار "ولا يعرفون حتى ما وراءه"، مشيرا إلى أن الحمض النووي لبايرن أصبح الآن مجرد شعار تسويقي، وقال: "بالتأكيد ما أزال أتابع بايرن ميونيخ بعد مرور 50 عاما في النادي كلاعب وكمدرب لحراس المرمى. لكنني لا أغضب ليوم واحد لأن بايرن خسر".
ولهذا السبب لن ينهار عالمه إذا حصل فريق آخر على لقب الدوري هذا الموسم، وقال ماير: "حسنا، بايرن لن يفوز باللقب".
واستقبل ماير العام الذي سيحتفل فيه بعيد ميلاده الـ80 بأنباء حزينة. أولا، وفاة صديقه وزميله السابق بيكنباور. ومؤخرا، وفاة أندرياس بريمه، بطل ألمانيا في كأس العالم 1990، الذي دربه في المنتخب الوطني، عن عمر 63 عاما.
وقال ماير: "أعرف فرانز منذ 65 عاما. كان يبلغ فرانز 14 عاما وأنا 15 عاما، التقينا في شبابنا. احتفلنا بالنجاحات مع بايرن من القاع. بالطبع كبرنا سويا. انا وفرانز كنا على علاقة جيدة جدا مع بعضنا البعض".
وكان ماير جزءا من الفريق الذي احتفل بصعود بايرن للبوندسليجا في العام 1965. ولم يهبط الفريق من بوندسليجا منذ صعوده.
ومع بايرن، فاز ماير بأربعة ألقاب للبوندسليجا وتوج بثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا (كأس أندية أوروبا آنذاك). -(وكالات)

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