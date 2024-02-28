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القطاع الخاص شريك إستراتيجي لإعداد التايكواندو الأردنية في باريس 2024

2/28/2024 2:36:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - تلعب الشركات الأهلية والخاصة، دورا محوريا في صناعة أبطال الرياضات الفردية بشكل عام والتايكواندو بشكل خاص، خصوصا بعد تأهل 3 لاعبين من المنتخب الوطني للتايكواندو إلى أولمبياد باريس 2024.
ولا بد من الاستفادة من الشراكات الإستراتيجية لهذه المؤسسات، نحو تحقيق إنجازات مشرفة في الأولمبياد، حيث يحرص اتحاد التايكواندو على توفير كافة المتطلبات للاعبين وفقا ميزانيته من اللجنة الأولمبية.
وقام القطاع المصرفي بتقديم الدعم والرعاية لعدد من لاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو، في إطار برامج إستراتيجية تعبر عن إيمان هذا القطاع بأهمية تمكين اتحاد التايكواندو من إثراء سجل اللاعبين الحافل بالإنجازات. وتبنى بنك الإسكان دعم لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو البطلة الأردنية جوليانا الصادق، المتأهلة إلى أولمبياد باريس 2024، كما قام البنك الأردني الكويتي، بدعم لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى، فيما قدمت شركة مجموعة منير سختيان - هاي جين رعايتها للاعب المنتخب الوطني للتايكواندو صالح الشرباتي.
وثمن أمين السر والناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات، الدور الذي تلعبه المؤسسات الأهلية والخاصة حيث تساهم في عملية بناء وتطوير اللاعبين استعدادا للأولمبياد المقبل.
وأشار لـ" الغد" إلى أن المؤسسات في القطاع الخاص تعتبر شريكا إستراتيجيا في إنجاح فعاليات التايكواندو المتعددة، حيث تظهر من خلال دعمها إيمانها المطلق بدور الرياضيين الأردنيين واسهاماتهم المميزة في مختلف المجالات، وتخطو خطوات رائدة في سبيل مد جسور التعاون مع القطاع الرياضي والشبابي الأردني على مدار السنوات، لتعكس جوهر قيمها القائمة على التنافسية والمثابرة والاستدامة".
وأضاف العبداللات: "نتقدم بالشكر لكافة المؤسسات الوطنية التي تعتبر شريكة في إنجاح التايكواندو التي أصبحت تحظى بسمعة دولية كبيرة تمتد في المنطقة العربية والعالمية".
ونوه العبداللات: "لا يختلف اثنان أن اتحاد التايكواندو يوفر عائدا ماديا على خزينته، من خلال الاستثمار الجيد، وهذا الامتياز عزز التايكواندو الأردنية على كافة الأصعدة، من حيث تحقيق المكتسبات التي حققها الأردن، والمعسكرات التدريبية التي تقيمها المنتخبات العربية والأجنبية في عمان، والتي تأتي للاستفادة من التطور الكبير الذي وصلت إليه التايكواندو الأردنية".
وأردف: "تأتي المعسكرات التدريبية لمنتخبات عالمية، بناء على طلبها من أجل الاحتكاك مع منتخبنا الذي وصل إلى درجة كبيرة من التقدم، وهو ما يساهم في الخطة الوطنية للترويج للأردن سياحيا من خلال الأنشطة السياحية التي تقوم بها هذه المنتخبات على هامش معسكراتها في عمان، كما يشارك المنتخب الوطني بمعسكرات مؤثرة في الوطن العربي كمعسكر الفجيرة الدولي والمعسكر الدولي المقام حاليا في مدينة جدة السعودية بمشاركة منتخبات السعودية وتونس وأوزبكستان والأردن والذي يساهم في عملية الإعداد للاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو راما أبو الرب لتصفيات أولمبياد باريس".

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