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منتخب الناشئين يدخل معسكرا اليوم قبل مواجهة أوزبكستان مرتين

2/28/2024 2:36:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - يدخل المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عاما لكرة القدم، اليوم في معسكر تدريبي محلي يقام في أحد فنادق العاصمة، تحضيرا لمواجهة ضيفه المنتخب الأوزبكي في مباراتين وديتين بعد غد والاثنين المقبل، على ملعب جاوا، في إطار تحضيراته للمشاركة في التصفيات الآسيوية المقررة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ويخوض المنتخب التجربتين الوديتين، متسلحا بالعديد من المكتسبات التي تحققت خلال معسكره التدريبي الماضي الذي أقامه في العاصمة التونسية خلال الفترة من 19 إلى 29 كانون الثاني (يناير) الماضي، وسيعمل الجهاز الفني بقيادة عبدالله القططي خلال المباراتين على معالجة وتصويب الأخطاء التي ظهرت خلال المباراتين الوديتين مع المنتخب التونسي اللتين خسرهما 1-3، 1-2، خصوصا مع التأكيدات أن المعسكر حقق الفائدة الفنية المرجوة منه، وخرج بالعديد من النقاط الإيجابية، في ظل ارتفاع مستوى الانسجام بين اللاعبين والانضباط التكتيكي، وزيادة قدرات وخبرات اللاعبين الناشئين مع خلال الاحتكاك مع مدرسة أفريقية قوية.
وبين القططي في حديث لموقع اتحاد الكرة، أهمية مواجهتي أوزبكستان للوقوف على المستوى الفني والبدني للاعبين، في إطار مرحلة إعداد المنتخب للاستحقاق الرسمي، وأضاف: "نواجه منتخبا مميزا ونعلم إمكانياته، لكننا ندرك الفائدة التي سيجنيها الفريق من خلال الاحتكاك القوي المطلوب للتطوير ورفع الحالة الفنية والبدنية للاعبين، حيث نعمد دائما إلى مواجهة منتخبات على سوية عالية وصاحبة تصنيف متقدم بفئة الناشئين".
وينتظر، أن تشكل المعسكرات والمباريات للمنتخب في رحلة التحضيرات الآسيوية، نقطة إيجابية أمام الجهاز الفني للعمل على مواصلة تطوير أداء وفكر المنتخب، من خلال تطوير الأداء الفني والوصول لأفضل حالات الإعداد البدني والفني وإيجاد التشكيلة المناسبة القادرة على تحقيق الأهداف المرسومة، إضافة إلى البناء على المرحلة السابقة، والاستفادة من تجربة مشاركة المنتخب في بطولة غرب آسيا بنسختها العاشرة، والتي جرت في العاصمة العمانية مسقط أواخر العام الماضي، وشهدت خروجا مبكرا للمنتخب من الدور الأول وفقدانه اللقب.
وتضم قائمة المنتخب التي أعلنها القططي كلا من اللاعبين: قصي الحلاحلة، زياد الزعبي، محمد الشلول، مهند محمود، هشام سلامة، خزرج القاسم، ياسر الحمبوز، محمد أبو الغنم، محمود الطميزي، أحمد ملكاوي، زيد أبو دهيم، حسام السنجلاوي، قيس الشواشرة، حمزة يغنم، عز الدين المصري، حسن العابورة، زيد الخالدي، محمد شحدة، طارق الدهامشة، أكرم أبو عاقولة، حسين ذيابات، أحمد الربابعة، وضياء الدين هاشم.
ويحظى المنتخب بدعم كبير من اتحاد الكرة، من خلال إقامة المعسكرات الداخلية والخارجية وتأمين مباريات ودية، وإقامة التدريبات على ملاعب جيدة، إضافة إلى الدعمين المالي والمعنوي، أملا في ترك بصمات إيجابية خلال المشاركات العربية والآسيوية المقبلة، وبناء جيل من اللاعبين يشكل رافدا للمنتخبين الأول والأولمبي خلال الفترة المقبلة.

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