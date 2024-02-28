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تراجع المستوى الفني لدوري المحترفين نتاج طبيعي لأزمات الأندية

2/28/2024 2:36:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة عمان-كشفت المباريات المؤجلة من دوري المحترفين لكرة القدم، ومنافسات الأسبوع الأول من الدوري، عن تراجع ملحوظ وملموس للمستوى الفني للغالبية العظمى من الفرق، علما أن هذه المباريات جاءت مباشرة بعد نتائج المنتخب المتميزة في كأس آسيا التي حل فيها منتخب النشامى في المركز الثاني.
ويعتبر المراقبون والمعنيون أن هذا التراجع لم يأت مفاجئا أو غريبا، بل جاء نتاجا طبيعيا للأزمات المالية والإدارية التي تعيشها الأندية، والتي تسببت في التأثير على المستوى الفني، بعد أن شهدت فترة التوقف اضطرابا في التدريبات، واحتجابا للاعبين عن التدريبات لأسابيع، بسبب عدم قدرة الإدارات على توفير المستحقات المالية المتأخرة.
ويكشف لاعبون في أندية المحترفين، عن عدم حصولهم على رواتبهم منذ 6 أشهر، ما دفعهم للاحتجاب عن التدريبات لفترة طويلة، بل أن أحد أندية المحترفين لم يشهد أي تدريب للفريق لأكثر من أسبوعين، بسبب احتجاب اللاعبين والمدربين، نتيجة تفاقم الأزمات المالية والإدارية.
ويبدي متحدثون لـ"الغد" عن بالغ دهشتهم فيما يحصل في أندية المحترفين، التي يفترض أنها تعيش في فترة احتراف، ليكتشفوا لاحقا أن الاحتراف المطبق في الأردن لا يمت للاحتراف الحقيقي بصلة، وأن ما يسمى بدوري المحترفين، ما هو إلا دوري للهواة، يلعب فيه اللاعبون للاستمتاع واكتساب الفوائد الجسمانية والصحية، إلى جانب الحصول على الفتات من المبالغ المالية التي تأتي مقسطة وبعد جهد جهيد، فيما هناك قلة قليلة من اللاعبين ربما يكونون قد استفادوا ماديا من اللعب، نتيجة قوة نفوذهم في أنديتهم، وقدرتهم على الحصول على مبالغ "من تحت الطاولة".
ويؤكد مدرب فريق الجليل محمد العبابنة، أن دوري المحترفين ظهر بعد العودة من فترة التوقف بشكل متواضع فنيا، وهذا أمر متوقع في ظل ظروف الأندية المادية الصعبة والصعبة جدا، متوقعا مزيدا من التراجع في المستويات الفنية لاغلب الفرق في ظل استمرار المصاعب المالية.
ويقول العبابنة : المشاكل المالية تضرب التفاصيل الفنية، فاللاعب لا يملك أي رغبة في التدريب في ظل معاناته من عدم القدرة على استلام راتبه منذ أشهر طويلة، ما يؤثر على مستواه الفني في المباريات، وظهر ذلك بشكل واضح في العديد من الأندية في الأسبوع الأول من مرحلة غياب دوري المحترفين. ولفت مدرب الجليل إلى أن إدارات الأندية ربما لا تتحمل كامل المسؤولية، في ظل غياب الدعم الكافي من اتحاد الكرة، وغياب الداعمين والشركات الراعية، ما وضع الإدارات في مواقف صعبة أمام اللاعبين، متمنيا أن تشهد المرحلة المقبلة انفراجا كبيرا، سواء من خلال دعم اتحاد الكرة، أو من خلال استقطاب الشركات والمؤسسات الراعية ورجال الأعمال.
لاعب المنتخب الوطني السابق والنادي الفيصلي قصي أبو عالية، أكد أن الظروف المالية الصعبة للأندية، تضرب المستويات الفنية، وهو ما نراه حاليا، حيث عدم قدرة أغلب الإدارات على توفير الرواتب في زمن يفترض أنه زمن الاحتراف، الأمر الذي يضرب معنويات اللاعبين الذين يذهبون إلى المباريات كتأدية واجب فقط، دون الرغبة في العطاء.
واعتبر أبو عالية، أن الانجاز الذي حققه المنتخب الوطني في كأس آسيا الأخيرة في قطر، يفترض أن ينعكس إيجابا على الكرة الأردنية، من خلال استقطاب الداعمين، وزيادة دعم الأندية من قبل اتحاد الكرة، إلى جانب دور الإدارات في ضرورة تسويق نفسها بشكل أفضل، متمنيا من المسؤولين ضرورة البناء على إنجاز كآس آسيا، لتطوير الكرة الأردنية في المرحلة المقبلة، خاصة على صعيد الأندية.
يشار إلى أن الوضع المالي السيئ جدا للأندية في هذا الموسم، دفع رؤساء أندية للتصريح بصعوبة استكمال الموسم الكروي الحالي، في حال عدم القدرة على تأمين مبالغ مالية للاعبين الباحثين عن رواتب متأخرة منذ شهور طويلة.

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