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مدرب منتخب السلة يستهجن الحديث عن الفوضى التكتيكية

2/28/2024 2:36:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – استهجن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة وسام الصوص، الحملات الأخيرة التي تستهدف فريقه، مع استمرار وصف شكل الأداء بـ"الفوضى التكتيكية"، وذلك مع ختام مشوار المنتخب الوطني في النافذة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2025 في السعودية.
وحقق المنتخب الوطني الفوز على منتخبي فلسطين (73-46) والسعودية (79-64)، ليتصدر ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط، يليه المنتخبان السعودي والعراقي في المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد ثلاث نقاط لكل فريق، فيما حل المنتخب الفلسطيني في المركز الرابع برصيد نقطتين.
ويستأنف "صقور الأردن" مشواره في التصفيات الآسيوية بمواجهة المنتخب العراقي في ملعبه يوم الجمعة 22 من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لحساب النافذة الثانية. ثم يحل ضيفا على شقيقه المنتخب الفلسطيني يوم الإثنين 25 منه.
ويقول الصوص في حديثه الخاص لـ"الغد": "أنجزنا الأهم في المرحلة الحالية والمتمثل بتحقيق الفوز في مباراتين خضناهما ضمن النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية على فلسطين والسعودية، وأظهرنا حجم التضامن مع المنظومة ووقوف اللاعبين جنبا إلى جنب في المرحلة الحالية التي تحمل عنوان الإحلال والتبديل، من دون الإخلال بالقوام الرئيسي للفريق، فكانت النتائج موجودة بشكل متواز مع متطلبات المرحلة الجديدة"، لافتا إلى أن اللاعبين أظهروا شخصية قوية خلال المباريات الرسمية بعيدا عن الشكل الذي ظهر عليه المنتخب في بطولة قطر الدولية الودية، والتي كانت مفيدة لإعادة حساسية خوض المباريات إلى اللاعبين بعد فترة انقطاع طويلة.
ورفض الصوص وصف شكل الأداء الذي ظهر عليه المنتخب الوطني في المرحلة الماضية بـ"الفوضى التكتيكية"، مشددا: "نجتهد في الجهاز الفني لاستغلال قدرات لاعبينا وتوظيفها بالشكل الصحيح، ما يؤديه اللاعبون على أرض الملعب هو تنفيذ دقيق لما نخطط له ونتدرب عليه من خلال الاعتماد على نقاط القوة لكل لاعب، فمتوسط التسجيل أمام دفاعنا يبلغ 55 نقطة في المباراة، وهجوميا نضع كل لاعب في مكانه الصحيح".
واستطرد: "النتائج التي تحققت في السنوات الثلاث الماضية خلال فترة قيادتي الدفة الفنية للمنتخب الوطني، لا أعتقد أنها تحققت بشكل عشوائي كما يحاول البعض توصيفها، كما يبدو أن نجاحات الصقور باتت صعبة على بعض المشككين وأربكت حساباتهم"، مؤكدا تلقيه عبارات الثناء والإشادة من مدربين عالميين نظير بصمته الواضحة على أداء المنتخب الوطني، بخلاف الصورة المحلية التي يتعامل معها البعض حسب أهوائهم ومصالحهم الشخصية.
وتابع: "نقاط قوة المدرب تكمن في توظيف قدرات اللاعبين بالمكان المحبب لهم، وأرى أن لاعبينا نضجوا تكتيكيا وفنيا بصورة كبيرة، ولمسنا أثر ذلك في مواجهة المنتخب السعودي".
واستنكر الصوص استمرار بعض المشككين بإطلاق العنان أمام الشائعات حول فقدان السيطرة على لاعبي المنتخب الوطني، وغياب عملية الضبط داخل وخارج الملعب، مشيرا في هذا الصدد: "الفريق مثل العائلة الواحدة وأنا صاحب القرار الأول في المنتخب الوطني، لقد قمنا ببناء بيئة خاصة ومحفزة للفريق تركز على مواصلة العمل بجد وإخلاص وتعزيز ثقافة الفوز والتحلي بالمسؤولية، من يتحدث عن غياب السيطرة وضعف عملية الضبط، فإنه لا يمتلك الخبرة الكافية للحكم على ما يشاهده ويفسره حسب أهوائه، أؤكد أن صقورنا منضبطون داخل الملعب وخارجه".
وحول تباين مستوى الأداء وعدم الاستقرار على طريقة لعب معينة، يؤكد الصوص: "من الصعب أن يتم بناء طريقة لعب وتبنيها في مباراتين بغضون أربعة أيام فقط، بطلة العالم ألمانيا خسرت مؤخرا من بلغاريا في نافذة التصفيات، التي دائما ما تكون مرهونة بظروف الإصابات والعمل ونقص الجاهزية، لكن منتخبنا الوطني ظهر بشكل مرض في الشقين الدفاعي والهجومي رغم الظروف الصعبة التي نمر بها".
وفتح الصوص الباب أمام استقطاب مدربين جدد للجهاز الفني، بقوله: "نتطلع إلى إضافة مساعد مدرب وآخر لتطوير المهارات في المرحلة المقبلة، لكننا سنكون حريصين على اختيار الأشخاص المناسبين ضمن معيار الكفاءة بغض النظر عن هوية المدربين"، مؤكدا أن تواجد مدير تطوير المنتخبات الوطنية مروان معتوق مع المنتخب الوطني بصورة قريبة، يأتي في إطار مسؤولياته ومهامه استنادا إلى منصبه وخبراته، وبما يشكل تعزيزا إيجابيا للفريق".
ولدى سؤاله عن فترة انقطاع اللاعبين عن خوض المباريات لفترة طويلة، أشار: "سيكون هناك بطولة ينظمها الاتحاد في المرحلة المقبلة، ومع نهايتها سنبدأ بعملية تجميع المنتخب الوطني وخوض سلسلة من المباريات الودية، في ظل عدم وجود بطولات رسمية مدرجة على أجندة الاتحادات القارية والعربية في المرحلة المقبلة".
وأكد الصوص، أن "الإحلال والتبديل" يمثل عنوان المرحلة المقبلة للمنتخبات الوطنية، مشيرا في هذا الصدد: "باب المنتخب مفتوح أمام جميع اللاعبين ومن مختلف الأعمار، نريد الوقوف على أداء بعض اللاعبين عن قرب من خلال البطولة المقرر تنظيمها بالفترة المقبلة، كما من المقرر تجميع المنتخب الأولمبي تحت 23 عاما للتدرب، وهذا يفتح الباب أمام استمرار ضخ الوجوه الجديدة للمنتخب الوطني والعمل على تنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرات بطريقة متوازنة"، لافتا إلى أن ارتداء قميص المنتخب الوطني شرف وحلم كل لاعب، ومؤكدا أن تحقيق النتائج بصورة متوازنة مع عملية الإحلال والتبديل من شأنه أن يوسع رقعة خيارات اللاعبين أمام الجهاز الفني.
واختتم: "نعمل بطريقة علمية في استدعاء اللاعبين، وننظر بعناية واهتمام أكبر إلى اللاعب الذي يمكنه خدمة المنتخب الوطني لسنوات طويلة، نحن نريد الاستثمار باللاعب المؤهل جسديا وفنيا، وهذا هو العلم الحديث في كرة السلة".
ومن الجدير بالذكر، أن الصوص توج مع المنتخب الوطني بلقبي بطولة كأس الملك عبدالله الدولية، وحل رابعا في بطولة كأس آسيا 2021 في جاكرتا، وتأهل مع "الصقور" إلى كأس العالم 2023 للمرة الثانية تواليا والثالثة في تاريخه، إلى جانب تحقيقه الميدالية الفضية الأولى للأردن في سجل مشاركاته بالألعاب الجماعية على مدار تسع نسخ خاضها في دورة الألعاب الآسيوية وبمختلف الرياضات، والأولى لكرة السلة الأردنية على صعيد مسابقات الرجال.

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