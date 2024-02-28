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منتخب السيدات يطمح للمحافظة على لقب غرب آسيا بمواجهة نيبال

2/28/2024 2:36:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - تتجه أنظار جماهير الكرة الأردنية عند الساعة السابعة من مساء اليوم، نحو ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة، إلى متابعة المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا للسيدات بنسختها الثامنة، والتي ستجمع المنتخب النسوي ونظيره النيبالي.
ويبحث منتخب السيدات عن مواصلة عروضه القوية ومسلسل انتصاراته في البطولة، بعدما بلغ المباراة النهائية للبطولة الإقليمية للمرة السابعة في تاريخه، من أصل 8 مشاركات، علما بأنه توج باللقب في 5 مناسبات سابقة، بعدما توج بلقب النسخة الماضية عندما نجح في الفوز بجميع المباريات، فيما حصل على لقب النسخة الأولى في العام 2005، والنسخة الثانية في العام 2007، والنسخة الخامسة في العام 2014، والنسخة السادسة في العام 2019.
ويدخل "النشميات" المباراة الصعبة بمعنويات مرتفعة وإصرار على تحقيق الانتصار، خصوصا بعد الفوز على نظيره الفلسطيني بخماسية نظيفة في نصف النهائي أول من أمس، فيما تأهل المنتخب النيبالي للمشهد النهائي بعد تغلبه على المنتخب اللبناني بهدفين لهدف.
ويملك منتخب السيدات رغبة كبيرة في الفوز على المنتخب الضيف، الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى.
وأجرى المنتخب عصر أمس، جرعة تدريبية خفيفة بقيادة المدير الفني ماهر أبو هنطش بمشاركة اللاعبات اللواتي يتمتعن بالجاهزية العالية لمباراة اليوم، ووضع الجهاز الفني الرتوش الأخيرة على التشكيلة المتوقعة، مع إعطاء الواجبات الدفاعية والهجومية للاعبات، وأكد أبو هنطش ضرورة احترام إمكانيات المنتخب النيبالي الفنية والبدنية، حيث يملك لاعبات مميزات في خطوط اللعب كافة، إضافة إلى مشواره المميز خلال البطولة، والنتائج الفنية الجيدة.
وتبدو الأوراق الفنية لكلا المنتخبين واضحة ومعروفة، وسيعمل كل مدرب على استغلال نقاط القوة والضعف، بحثا عن تحقيق الانتصار الذي يمنح لقب البطولة، مع أفضلية للمنتخب الوطني الذي يضم لاعبات يملكن الخبرة والإمكانيات الفنية إضافة إلى مجموعة من اللاعبات الشابات واللواتي أثبتن حضورهن بقوة في البطولة، ووجود المدرب الخبير أبو هنطش الذي يملك سجلا مميزا مع منتخبات السيدات خلال السنوات الماضية، وتمكن من حصد العديد من ألقاب بطولات غرب آسيا.
وأظهرت لاعبات المنتخب النسوي خلال مباريات البطولة مستويات فنية مميزة، تمنح أبو هنطش خيارات متنوعة في التشكيلة، ومن المتوقع أن يدفع أبو هنطش بتشكيلة أساسية مكونة من: شيرين الشلبي، آية المجالي، رند أبو حسين، العنود غازي، نور زوقش، لانا فراس، زينة حازم، ميساء جبارة، روزبهان فريج، لين البطوش، بانة البيطار.
وتعد ورقة لاعبة نادي يونيون برلين الألماني سارة أبو صباح، حاضرة لتعزيز إمكانيات المنتخب، إضافة إلى اللاعبات إيناس الجماعين، عليا حسن، ياسمين الاجرب، ونور المشايخ.
واستهل منتخب السيدات مشواره في منافسات البطولة بالفوز على المنتخب السعودي المتضيف بنتيجة 3-1، وتغلب على منتخب غوام بثلاثية نظيفة، وعلى المنتخب اللبناني بهدفين نظيفين، وفي الدور نصف النهائي تجاوز نظيره الفلسطيني بخماسية دون رد، وسجل المنتخب في مبارياته 13 هدفا ودخل مرمى الحارسة شرين الشلبي هدف واحد جاء في المباراة الأولى.
من جانبه، فاز المنتخب النيبالي في مباراته الأولى على المنتخب السوري بنتيجة 4-1، وتجاوز المنتخب العراقي بخماسية نظيفة، والمنتخب الفلسطيني برباعية من دون مقابل، وفي المشهد نصف النهائي، فاز على المنتخب اللبناني بهدفين لهدف، وسجل خلال مشواره في البطولة 15 هدفا ودخل مرماه هدفين.

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