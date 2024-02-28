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صدارة أردنية في فئة ميرك 2 للسائقين والملاحين

2/28/2024 2:36:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب ‏ عمان - يتزعم السائقون والملاحون الأردنيون صدارة بطولة الشرق الأوسط للراليات فئة "ميرك 2"، وفقا لما أصدره الاتحاد الدولي ‏للسيارات بعد رالي قطر الجولة الأولى من البطولة.
وحقق السائقون الأردنيون نتائج مميزة في الترتيب العام للبطولة، وفي الترتيب العام ‏لبطولة الشرق الأوسط، كما يتطلعون إلى المشاركة في معظم راليات بطولة الشرق الأوسط للراليات المحلية.‏
ووفقا للاتحاد الدولي للسيارات، تم تأجيل رالي سلطنة عمان الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات، الذي كان مقررا الشهر الحالي، ‏ليقام في موعده الجديد في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وبعد هذا التأجيل ووفقا لروزنامة الاتحاد الدولي للسيارات للشرق ‏الأوسط، يشكل رالي الأردن الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات للعام الحالي، الذي سيقام في شهر أيار (مايو) المقبل، ثم يأتي رالي لبنان الذي من المقرر إقامته في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، ورالي قبرص في شهر تشرين الأول (أكتوبر) ‏المقبل. ‏
وتدور منافسة أردنية كبيرة في بطولة الشرق الأوسط "ميرك 2"، وهي فئة مخصصة لسيارات الإنتاج التجارية، حيث يتزعم السائقون الأردنيون المراكز الأولى في ‏الترتيب العام للسائقين والملاحين.
ويحتل شاكر جويحان المركز الأول ‏برصيد 30 نقطة، وشادي شعبان المركز الثاني برصيد 24 نقطة، ويحل حسام سالم في المركز الثالث برصيد 21 نقطة، ويأتي ‏إيهاب الشرفا في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.‏
ومن ناحية ثانية، يحتل مصطفى جمعة الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط "ميرك 2" للملاحين برصيد 30 نقطة، ويأتي سامر عيسى في المركز الثاني ‏برصيد 24 نقطة، ونانسي المجالي في المركز الثالث برصيد 21 نقطة، ويوسف جمعة في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.
وفي الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للسائقين التي يشارك فيها أبطال الراليات العالمية والعربية كالفرنسي بيير لوبيه والنرويجي ‏مات اوتسبيرغ، والعُماني عبد الله الرواحي والقطريين ناصر العطية وعبد العزيز الكواري، يحتل شاكر جويحان المركز السادس ‏برصيد 15 نقطة، وشادي شعبان المركز السابع برصيد 13 نقطة، وحسام سالم المركز الثامن برصيد 11 ‏نقطة، وإيهاب الشرفا المركز العاشر برصيد 7 نقاط.‏ وفي بطولة الشرق الأوسط للملاحين يحتل عطا الحمود المركز الثالث برصيد 25 نقطة، ويأتي مصطفى جمعة في المركز السادس ‏برصيد 15 نقطة، وسامر عيسى في المركز السابع برصيد 13 نقطة، ونانسي المجالي في المركز الثامن برصيد 11 نقطة، ‏ويوسف جمعة في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.‏
على صعيد متصل، حقق السائق أحمد دحام المركز الأول على الشرق الأوسط والمركز الثاني في الفئة الدولية في اختتام بطولة عُمان الدولية للدرفت، والتي شملت 3 جولات، استطاع من خلالها دحام الحصول على مراكز متقدمة، وسط منافسة عربية وعالمية قوية.

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