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بطولة الأندية العربية تكشف عن خلل متأصل في الطائرة الأردنية

2/28/2024 2:36:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- كشفت بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة، في نسختها الثانية والأربعين التي أسدل الستار على منافساتها عند ساعة متأخرة أمس، عن فجوة كبيرة بالمستوى الفني بين الفرق المحلية ونظيراتها العربية.
وحل بطل الثلاثية المحلية شباب الحسين في المركز العاشر، فيما جاء وصيف الدوري وكأس الأردن عيرا بالمركز 12 والأخير على سلم ترتيب البطولة، التي اتضح بطلها وصيفها عند ساعة متأخرة من الليلة الماضية، عبر المباراة النهائية بين السويحلي الليبي وقطر القطري كأس البطولة.
هذه المنافسات، أثبتت أن "الطائرة" الأردنية تعاني فنيا وبشكل لا خلاف عليه، علما أن أفضل النتائج الأردنية في هذه البطولة، تمثلت في حلول الوحدات رابعا خلال سبعينيات القرن الماضي، وشباب الحسين خامسا العام 1993.
جاءت مشاركة فريقي شباب الحسين وعيرا بأرقام خجولة، سواء في مباريات الدور الأول، أو في مباريات تحديد المراكز من 9 إلى 12؛ حيث أنهى شباب الحسين الدور الأول بالمركز الأخير في مجموعته الأولى، برصيد خال من النقاط، حين خسر في 5 مباريات بنتيجة 0-3، ولم يسجل الفوز في أي شوط، وله من النقاط 297 وعليه 376 نقطة، واستمر حاله في مباريات تحديد المراكز، وإن فاز على مواطنه عيرا وسجل فوزه الأول بالبطولة بنتيجة 3-0، وزاد على 75 نقطة، وعليه 15 نقطة، إلا أن هذا الفوز لم يشف غليلا بعدما خسر الفريق أمام مصافي الشمال بنتيجة 0-3، في مباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر، بواقع 22-25، 22-25، و17-25.
لم يكن عيرا أحسن حالا من مواطنه، رغم استفادته من الفوز الإداري بعد قبول اعتراضه أمام مصافي الشمال العراقي، وفاز بنتيجة 3-0 بواقع 25-0، 25-0، و25-0، وهو ما قدمه إلى المركز الخامس في مجموعته الثانية، حيث تعرض للخسارة في 4 مباريات، ولم يفز بأي شوط، وجمع 3 نقاط، وله من النقاط 279 نقطة وعليه 302 نقطة، وواصل مسلسل خساراته في مباريات تحديد المراكز، عندما خسر أمام مواطنه شباب الحسين 0-3، بواقع 19-25، 18-25، و14-25، وكذلك أمام النجمة البحريني في تحديد المركزين 11 و12، بنتيجة 0-3، بواقع 23-25، 16-25، و23-25، مسدلا الستار على مشاركة للنسيان.
وشرح المدير الفني للمنتخبات الوطنية هيثم الوسلاتي، الأسباب التي أدت إلى هذه النتائج والمستوى الهابط للفريقين، شارحا: "يجب الفصل بين مسؤولية اتحاد الكرة الطائرة ومسؤولية الأندية، حيث اصطدم شباب الحسين وعيرا بحواجز فنية كثيرة، منها غياب الاحتكاك، ما انعكس ذهنيا وبدنيا وفنيا، بعكس الفرق العربية القادمة من دوريات بلادها، وبعد خوض مباريات احتكاكية ودية ورسمية، فمثلا السويحلي الليبي قادم من 5 معسكرات، وخاض العديد من المباريات المحلية، والمشاركات الإفريقية القوية".
وتابع: "لكن خلاف ذلك، انطلقت استعدادات شباب الحسين وعيرا قبل أشهر معدودة من انطلاق المنافسات العربية، وإن كان شباب الحسين عائدا من بطولة غرب آسيا بنتائج ليست ضمن الطموح، ولم يخض الفريقان مباريات ودية كافية، ولا مباريات رسمية احتكاكية، لأن المسابقات المحلية غير قائمة، فعانيا من عدم الجاهزية البدنية والفنية، وإلا كيف تفسر الإصابات التي حاصرت فريق عيرا، وتجاوزت خمس إصابات بما فيها المحترف، وغاب عن اللاعبين الانسجام والتجانس".
ولفت الوسلاتي إلى الفوارق المالية والإمكانات والتخطيط بين الأندية المحلية والعربية، شارحا: "لعبت الفوارق المالية والإمكانات دورا بازرا في وضوح الفجوة بين فرقنا المحلية والعربية، وكذلك حاجتنا إلى البنية التحتية، ولعل الأندية والمنتخبات الوطنية التي سافرت إلى الخارج لاحظت الفوارق، فضخ المال يساعد الأندية على جلب المحترفين، واستمرارية التدريب على مدار الموسم، وتفوقت الأندية العربية في هذا الجانب، وجلب أحد الأندية العربية محترفين بقيمة إلى 370 ألف دولار أميركي، وتعاقدت معهم لموسم كامل يصل إلى 6 أشهر".
وعن سوء التخطيط، قال الوسلاتي: "أغلب الدول العربية، إن لم يكن جميعها، تتبع في تخطيطها واستراتيجية اعتماد المسابقات في بلدانها، أجندة الاتحاد الدولي، بحيث تنطلق المسابقات من تشرين الأول (أكتوبر) أو تشرين الثاني (نوفمبر) على أبعد تقدير، وتنتهي في أيار (مايو) أو حزيران (يونيو)، بخلاف أجندتنا المحلية التي تنطلق بطولتها في أيار (مايو) المقبل، وإن تأخر الدوري في الموسم الحالي إلى تشرين الأول (أكتوبر) بسبب استضافات بطولات عربية وقارية، وكان نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، قد اقترح تغيير أجندة المسابقات خلال اجتماع أندية الدوري الممتاز مؤخرا، إلا أن شباب الحسين وجده وافق فقط، وعارضت الأندية الأخرى الاقتراح، والسبب يعود إلى الضائقة المالية".
من جانبه، حمل المدرب السابق في الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية والمدير الفني للوحدات رائد الحمود، اتحاد الكرة الطائرة وناديي شباب الحسين وعيرا مسؤولية الرسوب في الاختبار "العربي"، قائلا: "أعتبر مسؤولية إخفاق شباب الحسين وعيرا في المنافسات العربية، مسؤولية جماعية، وإن كان هناك بصيص الأمل بعودة الطائرة الأردنية للتحليق عربيا على مستوى الرجال، خصوصا في ظل خطوات التطوير الملموسة لمجلس إدارة الاتحاد، واستقطاب راع على مستوى كبير للعبة، وصدور التصريحات بتخصيص جزء كبير من صفقة الرعاية للأندية، إلا أننا لم نر النتائج التي تغير من واقع الأندية وتحاصر أزماتها المالية بعد".
وتابع: "لعل مسؤولية الاتحاد والتي تنعطف على إدارات سابقة، تتلخص بضعف الموارد المالية، وهو ما ينسحب على الأندية التي دفعت إداراتها إلى تهميش اللعبة، ولم تجتهد الأندية في استقطاب الرعاة وتغطية تكاليف نشاط الكرة الطائرة لجميع الفئات، فجاءت التجمعات في أشهر معدودة بسبب الضائقة المالية، وأنديتنا لم تتجمع منذ انتهاء موسمنا الماضي في تشرين الثاني (نوفمبر)، وستتجمع قبل أول بطولة بشهرين ومنها بشهر واحد، وستتعاقد مع محترفين لأشهر قليلة بحفنة دولارات".
وأردف قائلا: "نشاط الكرة الطائرة متوقف منذ أشهر عدة، وفي الوحدات خرجنا بلاعبين شباب من منافسات الموسم الماضي، كان لي خطة في تطوير مستوياتهم، لكنها لم تلق القبول، بل إن أغلبهم لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية منذ الموسم الماضي، فكيف سنحافظ على موهبتهم وحتى شغفهم للكرة الطائرة، ما يفسر أن معظم الأندية غير مهتمة إلى حد كبير بالكرة الطائرة، في الوقت الذي كان الأجدى باتحاد الكرة الطائرة، الجلوس مع ناديي شباب الحسين وعيرا قبل البطولة، باعتبارهما ممثلي الطائرة الأردنية في جلسة مكاشفة، للوقوف على حاجياتها بكل صراحة، ولا ضير من مساهمته بدفع تكاليف المحترفين شريطة أن يكونوا على سوية عالية، ولو تجاوز قيمة عقديهما 100 ألف دولار، خصوصا بعد توقيعه اتفاقية الرعاية قبل البطولة بفترة وجيزة، لذا أجد أن مسؤولية إخفاق الفريقين جماعية".
وأشار أحد المدربين الذي فضل عدم ذكره، إلى أن أسباب المستوى والنتائج الهزيلة لممثلي الطائرة الأردنية في البطولة العربية واضحة للعيان، مبينا "أخبرني أحد مسؤولي نادي مصافي الشمال العراقي، أن عقد محترفه الذي تعاقد معه لموسم كلف 30 ألف دولار، وإن كان مبلغا قليلا نظير المبالغ التي دفعتها أندية عربية مشاركة بالبطولة، لكنه فلكي بالنسبة لأنديتنا التي تتراوح تعاقداتها ما بين 3 و6 آلاف بالموسم، وتتعاقد مع لاعبين متواضعين، ولا تجد النوعية إلا في حالات نادرة، كون أغلب الدوريات النشيطة تكون قائمة بحسب الأجندة الدولية التي تتضارب مع أجندتنا المحلية".
وواصل: "مشاركة شباب الحسين وعيرا وضعت اليد على جرح الطائرة الأردنية على مستوى الرجال، ونحتاج إلى تدخل فوري لعلاجه، خصوصا في الجوانب المالية، ولو توقفنا عند الطواقم التدريبية العربية، نجدها متكاملة ما بين مدرب ومساعده ومحلل أداء ولياقة بدنية وغيره، فوصل الطاقم الفني لنادي السويحلي مثلا إلى 10 فنيين، فيما أنديتنا لا تملك القدرة المالية ونجد مدربا فقط في شباب الحسين، ومدربا ومساعده في عيرا".
وختم: "الكرة الطائرة تطورت ولها مدارسها التكتيكية والبدنية، لكن يبدو أن الفكرة لم تصل إلى أنديتنا بعد، ونحتاج إلى مزيد من العمل والاجتهاد والعمل بروح الفريق وبشكل جماعي، لوضع أساس صلب".

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