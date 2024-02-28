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وزارة الثقافة تنعى الفنان التشكيلي عبدالرؤوف شمعون

2/28/2024 2:36:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، الفنان التشكيلي عبدالرؤوف مشعون، الذي وافاه الأجل بعد صراع مع المرض .


ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، قالت النجار إن رحيل شمعون يمثل خسارة ليس للحركة التشكيلية الأردنية وإنما العربية بما امتاز أسلوبه من شفافية وحس بتجريد المكان وتحولاته.


وأضافت أن الفنان الراحل أثرى المشهد التشكيلي بأفكاره وتجاربه ومقالاته النقدية العميقة التي جمعت بين الأصالة والانفتاح على التجارب العالمية.


وزادت النجار، إن شمعون كان مثالا للفنان الإنسان الملتزم برسالة الفن ووظيفته الاجتماعية الجمالية، مثلما كان خلوقا، وإنسانا مخلصا لقضية الفن بما تعكس أعماله الفنية من اقتراحات للواقع.


والفنان شمعون مواليد 1945 و تخرج من الجامعة الأردنية وهو عضو رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين ورابطة الكتاب الأردنيين.


وشارك الفنان الراحل، في عشرات المعارض المحلية والعربية وحاز على جائزة الدولة التقديرية عام 1990 وجائزة بينالي الشارقة.

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