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ما هي ميزة التحكم بالهاتف بالنظر فقط؟

2/28/2024 2:36:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت شركة الهواتف الصينية العملاقة Honor عن ميزة جديدة لتتبع العين تعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكنها كشف المكان الذي ينظر إليه المستخدم على شاشة الهاتف.
ويمكن للميزة المسماة "الكبسولة السحرية" (Magic Capsule)، التي ستكون متاحة قريبا على جهاز Magic 6 Pro الجديد، التمييز بين النظرة السريعة والمتعمدة بحيث ينفذ الهاتف الإجراء المطلوب دون الحاجة إلى لمسه.

وتستخدم تقنية تتبع العين كاميرا الهاتف لمراقبة المكان الذي ينظر فيه المستخدم.

وتقول شركة Honor إن تقنية Magic Capsule الجديدة لا يمكنها مراقبة نظرة المستخدم فحسب، بل أيضا "تحديد النية".

ويحتاج المستخدمون إلى معايرة نظرتهم، على غرار إعداد بصمات الأصابع، من خلال التحديق في نقاط مختلفة على الشاشة. وبمجرد إكمال الإعداد، يمكن للذكاء الاصطناعي اكتشاف المكان الذي ينظر إليه الشخص من مسافة تتراوح بين 20 سم إلى 50 سم.

ولإظهار "النية"، يحتاج المستخدم إلى مواصلة النظر إلى المكان لمدة 1.8 ثانية.

وفي عرض توضيحي خلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة، أوضحت Honor كيف يمكن للمستخدمين الرد على مكالمة أو رفضها، أو فتح الرسائل النصية، أو إيقاف تشغيل المؤقت بنظرة سريعة على الشاشة.

وقال خبير الصناعة باولو بيسكاتور: "يحاول جميع البائعين الآسيويين التمييز بشكل محموم بين أجهزتهم مقارنة بالأجهزة المنافسة مع ميزات تتبع العين. ويجب أن تساعد الميزة المصممة بذكاء على التميز في السوق المزدحمة. هذا هو المجال الذي سيشهد الكثير من الابتكارات من أجل تحسين تجربة المستخدم من خلال الإيماءات والعين والحركة!". RT

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