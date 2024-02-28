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جمعية الأدب والأدباء ومركز البابطين بالرياض ينظمان ندوة كبرى عن الراحل عبدالعزيز البابطين

2/28/2024 2:36:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تنظم جمعية الأدب والأدباء ومركز سعود البابطين الخيري للتراث والثقافة ندوة كبرى عن فقيد الثقافة والأدب عبدالعزيز سعود البابطين "طيب الله ثراه" بعنوان "عبدالعزيز البابطين: رمز العطاء الثقافي والإنساني" والمقرر إقامته في مركز سعود البابطين بحي الصحافة بمدينة الرياض يوم السبت الموافق ٢١ شعبان ١٤٤٥هـ -٢ مارس ٢٠٢٤م تمام الساعة السابعة مساءً .


ويشارك في الندوة من المملكة العربية السعودية الشقيقة كل من: دكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة وزير الإعلام السعودي الأسبق، و أ. محمد رضا نصر الله عضو مجلس الشورى سابقاً، ودكتور فواز اللعبون رئيس قسم الأدب بجامعة الإمام محمد بن سعود، ومن مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية أ.د محمد مصطفى أبو شوارب نائب الأمين العام للمؤسسة، ويدير الندوة: دكتور زياد بن عبدالله الدريس المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في اليونسكو سابقا.


وقد وجهت الجمعية والمركز الدعوات لعدد كبير من الأدباء والمثقفين والإعلاميين لحضور هذه الندوة، كما سيتم على هامش الندوة توزيع بعض مطبوعات مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية.


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