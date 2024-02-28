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أحدهما مات انتحارا والآخر بنوبة قلبية.. زيارة زوجين لحديقة حيوانات تتحول لمأساة

2/28/2024 2:36:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال موقع NDTV الهندي في تقرير نشره يوم الثلاثاء 27 فبراير/شباط 2024 إن حادثاً مأساوياً لأسرة هندية، حدث في الأيام الماضية، حيث بدأ زوجان هنديان من مدينة غازي آباد الهندية يومهما بزيارة إلى حديقة الحيوان. ولكن بعد أقل من 24 ساعة، كان الزوجان في عداد الموتى.
حيث توفي الزوج أبهيشيك أهلواليا البالغ من العمر 25 عاماً بسبب نوبة قلبية، لكن زوجته أنجالي عجزت عن تحمل هول الصدمة فماتت منتحرة بعد أن قفزت من الطابق السابع.

حادث مأساوي لأسرة هندية
قال أفراد أسرة أبهيشيك وأنجالي إن الزوجين تزوجا في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. وفي يوم الإثنين 26 فبراير/شباط، قرر الزوجان زيارة حديقة حيوان في دلهي. قال أقارب الزوجين إن أبهيشيك بدأ يشعر بالتعب في صدره داخل الحديقة. اتصلت أنجالي بأصدقائه، واصطُحب الشاب في البداية إلى مستشفى غورو تيغ بهادور، ثم أُحيل إلى مستشفى سافدارجونج.


وأعلن الأطباء وفاة أبهيشيك في وقت لاحق من ذلك اليوم. وقالوا إنه توفي بسبب إصابته بنوبة قلبية.

وصلت جثته إلى منزل الزوجين في منطقة فيشالي بمدينة غازي آباد في حوالي الساعة التاسعة مساء.

لم تستطِع أنجالي تحمل هول صدمة وفاة الزوج، فهرعت إلى شرفة شقتها بالدور السابع وقفزت منها. اصطُحبت الزوجة بسرعة إلى مستشفى ماكس في فيشالي، بعد إصابتها بإصابات خطيرة. وفي الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء 27 فبراير/شباط، لفظت أنجالي أنفاسها الأخيرة.

من جانبها، قالت بابتا، إحدى قريبات أبهيشيك: "بعد أن أُعيدت جثته إلى البيت، جلست بجانبها تنتحب. ثم فجأة نهضت وركضت نحو الشرفة. فهمت أنها كانت سوف تقفز. فركضت وراءها، ولكن قبل أن أتمكن من إيقافها، قفزت".

كذلك قال قريب آخر للزوج المتوفى يدعى سانجيف إن أبهيشيك اصطُحب في البداية إلى مستشفى غورو تيغ بهادور، التي تبعد حوالي 20 كيلومتراً عن حديقة الحيوان. وأوضح: "أبلغوا أصدقاء أبهيشيك بأن يصطحبوه إلى مستشفى سافدارجونج. وصلْت إلى هناك أيضاً. وتحدثت مع الطبيب. أبلغني أنهم فعلوا ما بوسعهم، لكنهم فشلوا في إنقاذه".

يسلط الحادث المأساوي لوفاة الشاب البالغ من العمر 25 عاماً، مرةً أخرى الضوء على الارتفاع المقلق في أعداد الشباب الذين يموتون بسبب النوبات القلبية.

تتعدد الأسباب وراء هذه الظاهرة في الهند؛ فبداية من فعاليات رقص الجربا ومروراً بمواكب الزواج، ووصولاً إلى الأنشطة المحمومة في صالات الألعاب الرياضية، شهدت العديد من الحوادث انهيار شباب ثم وفاتهم بسبب نوبات قلبية، وذلك خلال العامين الماضيين.

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