Wednesday, 28 February 2024 11:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


5 أسئلة تكشف إصابتك بعقدة النقص

2/28/2024 2:36:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عقدة النقص هي اضطراب نفسي مزعج، هناك أعراض يمكن الاستدلال منها على الإصابة به، ومن ثم طلب المساعدة من أخصائي الصحة النفسية.
يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، أسئلة تكشف الإصابة بعقدة النقص، وفقًا لموقع "Every Day Health".


اختبار عقدة النقص
1- هل تشعر بعدم الأمان؟
 يمكن لأي إنسان أن يشعر بعدم الأمان في بعض الأحيان، ولكن المصابين بعقدة النقص يعانون من هذا الإحساس بشكل مستمر، دون أن يرتبط ذلك بشخص معين أو فعل محدد.


2- هل تشعر بعدم الوحدة؟
 في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة ويرغبون في الانسحاب من المواقف الاجتماعية عادةً ما يعانون من عقدة النقص، التي تقلل من احترام الذات وتسبب الخوف من عدم القبول الاجتماعي.


3- هل تقارن نفسك بالآخرين؟
 لا يشعر الأشخاص المصابون بعقدة النقص بالرضا إطلاقًا، لأنهم غالبًا ما يقومون بمقارنة أنفسهم بالآخرين وعدم التفكير في نقاط قوتهم ومحاولة تطويرها.


4- هل تعاني من الأرق؟
 لاحظ الباحثون في بعض الدراسات أن الأشخاص المصابين بعقدة النقص يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على القسط الكافي من النوم ليلًا، بسبب معاناتهم من الأرق الحاد.


5- هل تستنكر من ذاتك بالفكاهة؟
 يتخذ بعض المصابين بعقدة النقص الفكاهة وسيلة لإدلاء التعليقات السلبية على أنفسهم، قبل أن يقوم الآخرون بالتعليق على أشكالهم وأفعالهم بانتقادات لاذعة.

اقرأ أيضاً:

علماء يتوقعون إصابة نصف سكان الأرض بالاضطرابات النفسية

MENAFN28022024000072011014ID1107913118

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث