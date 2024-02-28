5 أسئلة تكشف إصابتك بعقدة النقص

MENAFN - Alghad Newspaper)يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، أسئلة تكشف الإصابة بعقدة النقص، وفقًا لموقع "Every Day Health".



اختبار عقدة النقص

1- هل تشعر بعدم الأمان؟

يمكن لأي إنسان أن يشعر بعدم الأمان في بعض الأحيان، ولكن المصابين بعقدة النقص يعانون من هذا الإحساس بشكل مستمر، دون أن يرتبط ذلك بشخص معين أو فعل محدد.



2- هل تشعر بعدم الوحدة؟

في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة ويرغبون في الانسحاب من المواقف الاجتماعية عادةً ما يعانون من عقدة النقص، التي تقلل من احترام الذات وتسبب الخوف من عدم القبول الاجتماعي.



3- هل تقارن نفسك بالآخرين؟

لا يشعر الأشخاص المصابون بعقدة النقص بالرضا إطلاقًا، لأنهم غالبًا ما يقومون بمقارنة أنفسهم بالآخرين وعدم التفكير في نقاط قوتهم ومحاولة تطويرها.



4- هل تعاني من الأرق؟

لاحظ الباحثون في بعض الدراسات أن الأشخاص المصابين بعقدة النقص يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على القسط الكافي من النوم ليلًا، بسبب معاناتهم من الأرق الحاد.



5- هل تستنكر من ذاتك بالفكاهة؟

يتخذ بعض المصابين بعقدة النقص الفكاهة وسيلة لإدلاء التعليقات السلبية على أنفسهم، قبل أن يقوم الآخرون بالتعليق على أشكالهم وأفعالهم بانتقادات لاذعة.

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