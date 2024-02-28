هل المتزوجون أكثر سعادة؟



وأجرى فريق البحث من جامعة كاليفورنيا مقارنة بين الصحة الجسدية والعقلية للمتزوجين وأولئك الرافضين للزواج.



ووجد الباحثون "أدلة قليلة" على أن الزواج يحسّن الرفاهية على المدى الطويل.

وتضيف الدكتورة بيلا ديباولو، التي قادت الدراسة، إلى النتائج الحديثة في كتابها "أعزب القلب: القوة والحرية والفرحة التي تملأ القلب لحياة العزوبية"، نقلا عن الديلي ميل .



وسلطت الضوء على دراسة نشرت عام 2016، جاء فيها: "إن وسائل الإعلام، وحتى المجلات العلمية، مليئة بالادعاءات بأن الزواج مفيد للصحة والرفاهية".



ومع ذلك، تظهر مراجعة دقيقة للدراسة، مع مراعاة التحيزات المنهجية، أن مثل هذه الادعاءات غالبا ما تحرف نتائج البحث أو تبالغ فيها.



وقالت ديباولو: "تتم مراجعة أمثلة على الأبحاث حول الانتحار والاكتئاب والشعور بالوحدة والصحة البدنية والسعادة.

وفي الأبحاث المقطعية قصيرة المدى، عادة ما يكون لدى العازبين نتائج مشابهة جدا لأولئك المتزوجين حاليا".



وتضيف: "لكن في الأبحاث الطولية، هناك القليل من الأدلة على أن الزواج يؤدي إلى تحسن دائم في الصحة أو الرفاهية"، ونشرت الدراسة في موسوعة الصحة العقلية.