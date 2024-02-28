البرلمان التونسي يتجه لـ”تجريم” الشعوذة



وقالت البرلمانية فاطمة المسدّي، في تصريح إذاعي“سيتمّ قريبًا طرح مقترح قانون لتجريم السحر والشعوذة لأوّل مرّة في تونس”، موضّحة أنّه“سيقع عرض هذا المقترح رسميًّا خلال شهر رمضان”.



وتلقى مهنة الشعوذة رواجا في بعض المدن التونسية، إذ لا تخلو وسائل الإعلام المحلية من أخبار القبض على مشعوذين متهمين بالاحتيال على رجال أعمال أو البحث عن الكنوز وغيرها، حيث يصدق قطاع لا بأس به من التونسيين قدرتهم على جلب السعادة للناس.



وقبل أعوام أغلقت السلطات التونسية مقر عمل عرّاف مثير للجدل في العاصمة، كما منعته من ممارسة هذا العمل، بعد اتهامه بممارسة السحر والشعوذة وخداع الناس.



لكن العراف المذكور أعلن لاحقا عودته للعمل، كما أثار جدلا جديدا بعد نشره لصورة تتعلق بـ”تكريمه” من قبل منظمتين إعلاميتين غير معروفتين، قبل أن يزيلها لاحقا، بعد تعرضه لسيل من الانتقادات. -وكالات

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