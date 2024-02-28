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أصابع مريم لعزيزة الطائي.. ملامح التمرد على الكتابة التقليدية

2/28/2024 2:36:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي صدرت الطبعة الثانية من رواية "أصابع مريم" للأكاديمية الدكتوراة العمانية د. عزيزة الطائي، عن "الآن ناشرون وموزعون" في الأردن.
تأتي رواية "أصابع مريم" كما تقول الكاتبة د. عزة القصابية لتبرز ملامح التمرد على التقليدية في الكتابة، ومحاولة البحث عن شكل جديد برؤى عصرية تقع في مرحلة وسط بين التقليدية والحداثة. محاولة التقاط مفرداتها من المراحل الزمنية التي عاشتها شخصياتها. وتمكنت من التوغل في نسيج المجتمع العماني، مع الحرص على إبراز الجدل بين المسلمات الاجتماعية المتوارثة، بحكم التنوع القبلي والمذهبي للناس.
في رواية "أصابع مريم" تؤكد الناقدة بديعة النعيمي، أن الحب هو التيمة التي تتمحور حولها أحداث الرواية من أولى صفحاتها وحتى آخرها، ولم يقتصر على الحبيب بل تخطاه إلى الحب الأبوي وحب الوطن.
لكن الظروف بسبب العادات والطائفية، جعلت هذا الحب حبا هشا ومنهزما. حيث يعيش القارئ في رواية "أصابع مريم" قوة العواطف من جهة، وانهزامية الشخصيات التي كانت عاجزة عن الحفاظ على حبها من جهة أخرى.
من التدقيق في العتبة الأولى للرواية وهو العنوان، لم تمنح الكاتبة مريم "بطلة الرواية" سوى أربعة أصابع، مع العلم أن عدد أصابع اليد الواحدة خمسة، فلم كان عدد بناتها أربع؟ هل لمحت منذ البداية إلى حب وحرية مبتورتين من خلال إبعاد الإصبع الخامس في مجتمع يؤمن بأن السطوة للذكر، أما الأنثى، فمهمشة ليست سوى للبيت وتربية الأطفال فلا يحق لها اختيار شريك حياتها واستبعاد من تحب وتزويجها بحسب ما تراه العادات والتقاليد.
وتضيف النعيمي: "تدور أحداث الرواية حول البطلة مريم التي تزوج بها حمد العام 1974، وكانت من خارج نطاق العائلة وهو من أسرة أباضية، حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم الأرض من جامعة لومنسوف في روسيا، رجل متحرر يرتدي البنطال والقميص. يصفه المحيطون به بالمتقوقع أو العلماني والملحد، مقتنع بما وصل إليه الغرب من تقدم. وهي المرأة الملتزمة استطاعت بعد زواجها من الالتحاق بالكلية المتوسطة للمعلمات لاستكمال تعليمها. تصر على أن المجتمع الغربي مجتمع خَرِب ينظر للمرأة على أنها حبة شوكولاتة، تخاف على بناتها من أفكار والدهن، على عكس بناتها اللائي كن يفخرن به وينتظرن أحاديثه المنفتحة ويزداد إعجابهن به عندما يردد بأنه سيبقى عربيا وغاضبا حتى تعود فلسطين.
تزيد الهوة بين مريم وحمد بسبب اختلاف الثقافات التي يحملها كل منهما، وهي تتسلل إلى غرفتها عندما يقسو عليها وهو يلجأ إلى العزلة إما في المسجد أو الحديقة أو ينزوي إلى مكتبة المنزل، حيث يظهر هنا تأثره بالثقافة الروسية، فيجلس ليستمع إلى الموسيقا الروسية والإقدام على الشرب. لكنه أحيانا يلجأ إلى الاستماع إلى الموسيقا العالمية الكلاسيكية وأحيانا إلى الطرب العربي الأصيل.
وتبدو رواية "أصابع مريم"، للوهلة الأولى، رواية عادية، كما يقول الروائي والصحفي الجزائري سعيد خطيبي، وقد يتبادر في ذهن القارئ أنها لا تخرج عن المتعارف عليه، تتبع في بداياتها تقلبات زوج عماني: حمد ومريم، تجره إلى يومياتهما البسيطة وحروبهما الصغيرة، ومناوراتهما لعيش أفضل في مسقط وما جاورها، تبدو رواية قصص عائلية، سبق أن قرأنا مثلها، لكن شيئاً فشيئاً مع توالي الفصول يرتفع الإيقاع، يتوارى العادي وتحل محله الاستثناءات، يتراجع التوصيف المتباطئ والرتم المنخفض وتتسع التعقيدات التي تربط بين الشخوص، تتضاءل مساحة الراوي المستفرد بالحكي، ويتيح الفرصة لرواة جدد، يتضاعف عدد الشخصيات، الرئيسية منها والثانوية، وتنفتح الرواية على تعددية سردية، كما لو أن البداية لم تكن سوى شارة سوف تحيلنا إلى مشاهد متسارعة، في تأريخ للمكان ولساكنته.
ويضيف؛ في هذه البانوراما التي تعرضها عزيزة الطائي، في "أصابع مريم"، عن أربع نسوة، اللواتي يشكلن أصابع الأم مريم مع إصبع خامس ضاع منها وكان زوجها، في خلافاتهن اليومية، في صداماتهن، تبرز معالم ثورة النساء ورغبتهن الصامتة في التحرر، الذي يبدو أنه مسألة فردية لا جماعية، لا تجد فيها المرأة داعما سوى صبرها وقدرتها على التحمل".
ومما ذكر في نص الغلاف: "كثيرًا ما شهد بيت مريم في الجلسات المسائية أحاديث تنفتح النفوس فيها على هواء الطبيعة المنعش، وتتهادى ذاكرة القلب لتلقي ببعض حمولتها من قصص في منزل مريم وخارجه، حين تحكى الحكايات ذكرى معطرة لم تفقد بريقها. دهشت ابتسام كيف تحتفظ وفاء بعد كل هذه السنين بذاكرة حبها، فهي ما تزال تعيش ظلال الحب كما لو أنه معها، أحست كما لو أنها تخفي شيئا، لكنه في الوقت نفسه، تتوجع كلما قاربت الحديث عنه، وما عاد للتوجع مكان، مجرد محطة مرت بها في حياتها وغادرتها من دون أن تفكر بالعودة إليها".
في تلك الأمسيات أيضا، عرفت ابتسام حكاية اللقاء الذي حدث مؤخرا بين وفاء وجلال بعد أكثر من عشر سنوات من القطيعة، قالت وفاء: "الحب يأتي مرة واحدة في العمر، وكل ما يأتي بعده مجرد نزوات، مجرد صدى للبحث عنه.. وسنبقى نعيش حتى بعد خمسين عاما من أجل هذا الحب. وفي مسألة الحب لا يعتد بالسنين، فالمشاعر تبقى فتية، وإن غفت دهرا".

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