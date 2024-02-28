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كريم.. شاب غزي يطارد حلمه بدراسة الطب وسط ضجيج القصف

2/28/2024 2:36:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان - من قلب شمال غزة المنكوبة بالحرب منذ ما يزيد على 143 يوما، ينبعث صوت شاب يافع يصرخ بأمل الحياة، وروح تُقاوم ظلمة الحرب الاسرائيلية الدموية والشرسة.
بين أصوات النيران والقصف والقتل والتدمير، يمشي الشاب الغزي "كريم أبو كويك" بين بيوت دمرت عن بكرة أبيها، وأصوات القصف حوله لم تفارق التسجيلات الصوتية الخاصة التي كان يرسلها أولا بأول ليجيب على أسئلة "الغد" في مقابلة خاصة.
في صوته تُسمع آماله وأحلامه البسيطة من وسط الدمار، وكله أمل أن ينجو ومن حوله علّه يحقق مستقبلا أفضل، فيه بعض من الأمان الذي افتقدوه عمرا، ويكون طبيبا جراحا ينقذ أبناء وطنه.
لا يتوقف كريم عن بث تفاصيل حياته يومياً ضمن محيطه الذي نهشته الحرب وبات ركاماً يدفن أحلام الكثيرين ممن تأثرت حياتهم بعد السابع من أكتوبر وشن الحرب الوحشية على القطاع، بيد أن كريم لا يرى نفسه حتى في وسط الركام، إلا "طبيباً عظيماً يتغنى باسمه العالم أجمع".
لا حدود لطموحات وأحلام كريم (19 عاماً)، ومن المفترض انه طالب جامعي يدرس تخصص الطب وأنهى السنة الأولى في جامعة الأزهر، بعد ان وضع نصب عينيه ألا تكون حياته عابرة، وإنما أن يصنع بصمته في كل مكان يتواجد فيه. منذ طفولته تم اختياره وهو لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره، ليكون مشاركاً ومتحدثاً في مؤتمر بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك نيابة عن طلاب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في عدة دول.
كان كريم آنذاك متحدثاً لبقاً مقتدراً على ان يوصل رسالته والتي كانت في ذلك الوقت تحت عنوان "إعطاء الأمل للاجئين الفلسطينيين والتمويل المستدام للتعليم في مدارس الأونروا" حيث كان الخطر يهدد الواقع التعليمي في مدارس الأونروا، بيد أن كريم استطاع حينها المساهمة بجمع المساعدات المالية بما يخدم قطاع التعلم في غزة.
هذه الذكريات الجميلة لا تفارق مخيلة كريم، وهو الآن يصارع الحياة ليكون كما يريد، ويقول في حديثه لـ"الغد" وبصوتٍ ما يزال مفعما بالحيوية والحياة، ووسط أصوات "الزنانة" التي لا يعلم مدى صعوبتها إلا الغزيون، عبر عن سعادته بالرسائل التي يتلقاها منذ أيام عدة من المتابعين عبر حسابه على تطبيق الإنستغرام، وتمنحه الكثير من القوة وبخاصة تلك التي وصلته من الأردن بعد بثه لمقطع يوثق الإنزال الأردني للمساعدات الانسانية في قطاع غزة وعبارته التي باتت مصدر فخر للأردنيين حين قال كريم "مهو محدش يعملها غير الأردنية"، معبرا عن فخره بالإنزال الجوي الذي حمل مساعدات غذائية وطبية للسكان بعد فرض الحصار عليهم من قِبل قوات الاحتلال ومنع دخول المساعدات.
يصف كريم نفسه بالقول انه "شخص طموح منذ الصغر قوي دائما في تعبيره عن رأيه شغوفاً بإلقاء الشعر ووالداه منحاه الاهتمام الكافي منذ الصغر، ويسعيان إلى أن يكون الأفضل"، كما أنه كان ومنذ نعومة أظافره يدافع عن أطفال فلسطين في كل مكان، سواء داخل وخارج البلاد، سورية، لبنان، الأردن، عدا عن اختياره بأن يكون رئيساً للبرلمان الطلابي في مدارس الأونروا، في تلك الدول، وسفيرا لأطفال فلسطين في الأمم المتحدة، والذي من خلاله تمكن من إلقاء خطاب في الأمم المتحدة، لإيمانه بأهمية مستقبل التعليم في مدارس وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين.
كريم كان في السابق، كما يقول، ناشطا من خلال ما يقوم ببثه من محتوى، ويطور من نفسه باستمرار، وكان قد لُقب صاحب أفضل قصة نجاح في منصة تيديكس (TEDX)، وأصغر مشارك بها قبل أربعة أعوام.
حساب كريم على الإنستغرام مليء بالقصص والصور التي يمكن ان نلمس فيها التغيير الذي طال حياته منذ سنوات ولغاية الآن، حين يقلب المتابع منشوراته التي غابت عنها الألوان، فكان في صور له يرتدي "المعطف الأبيض في سنته الأولى في الطب.. إلى أن باتت صوره الآن من بين الركام والدمار والنهار الطويل الذي ما يلبث أن ينتهي بالبحث عن الطعام حتى يعود يحمل معه أوجاعاً جديدة.
في أحد مقاطع الفيديو التي نشرها، يقول فيها إن عمره قبل الحرب كان تسعة عشر عاماً، ولكنه الآن يراه 119 عاماً وإن العمر لا يقاس بالسنين وإنما بالتجارب والتحديات وبما يحدث في حياتك، وهذه الحرب "سرقة أعمارنا".
المحطة الأهم في حياته كانت بتحقيق حلمه، فمرحلة الثانوية العامة وحصوله على معدل 99.1، كانت محفوفة بالتعب والجهد والسهر للوصول إلى الهدف والطموح الذي ما يزال ينتظر نهاية النفق المضيء للمضي قدماً في تحقيقه، "حلمت ان أكون طبيبا يخدم في وطنه فلسطين، والعالم العربي والدولي"، ويتمنى كريم ان يكون أحد أعلام العالم في تخصصه وعمله المستقبلي كطبيب.
ووفق كريم، فإن دخول كلية الطب، ليس سهلا بسبب ارتفاع تكلفة الدراسة، من رسوم جامعية ومستلزمات أخرى يحتاجها كل طالب في كل مكان، فالظروف الاقتصادية بشكل عام كانت "صعبة على الناس حتى فترة ما قبل الحرب الأخيرة"، على حد تعبيره.
في لحظة تتبدل نبرة صوت كريم، حينما قال "فجأة خلدت إلى النوم في 6 أكتوبر وأنا أدرس جزءًا من مقرر جامعي ونمت على أمل أن أكمل دراسته في اليوم التالي، السابع من أكتوبر، ولكن كانت بداية الحرب على غزة في ذلك اليوم، وحتى هذه اللحظة لم أكمل دراسة الصفحات المعدودة التي كنت بدأتها ودُمر كل شيء حولنا، حياتنا، أحلامنا، والكثير من التفاصيل".
والد كريم كان رجلاً مقتدراً إلى حد ما، ولكن الحرب جعلت من شركته رمادًا بعد نار، لم تعد موجودة وأُقفل بعدها باب الرزق العائلي الذي كان مصدر قوت الأسرة، "وعاد بنا الحال إلى الصفر"، كما يصف كريم الحال الآن.
ولكن، ما تزال الحرب مستمرة ونارها مشتعلة، لا ترحم البشر والشجر والحجر، كل مكان وكل بقعة معرضة للتدمير، لا يوجد حصانة من آلة الحرب، في ظل صمت دولي امام المطالبات بوقف العدوان الاسرائيلي الغاشم والذي طال النساء والشباب والأطفال، الأحلام، البيوت، الطموحات.
ويصف كريم نفسه في ظل هذه الحرب الدموية، "أتذكر نفسي عندما كنت ما قبل الحرب أستيقظ كل صباح وألتقط لنفسي صورة وأنا أبتسم وأوزع البسمة والأمل على الطلاب ليكونوا على موعد مع أحلامهم ولدفعهم للجد والاجتهاد".
لكن اليوم ومنذ الحرب الدائرة يستيقظ يومياً للبحث عن الطعام والماء والغاز، يقول "تغيرت أحلامنا كلياً.. ولكني ما أزال أمتلك الأمل، وسأحاول وسط تلك الآلام التي مرت بي أن أصبح طبيباً عظيماً كما أرى نفسي".
وينهي كريم حديثه بأمنيات أن يحمي الله الشعب الغزي وتتوقف آلة الحرب البشعة، وتبقى المعنويات قوية وصامدة وتتحقق أحلام باتت شبه مستحيلة، مبينا أن أهل غزة قادرون على الصمود، وسوف تعود غزة كما كانت وأفضل "فغزة لا تنجب إلا شموخاً وشباباً يتطلعون للبناء والحرية والازدهار على أرضهم الطاهرة".

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