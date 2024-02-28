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الأعيان يطالب الحكومة بمعالجة ملف الدين العام وإقامة مشاريع لمعالجة الفقر والبطالة

2/28/2024 2:35:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي عمان - أقر مجلس الأعيان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 كما ورد من مجلس النواب، في جلسة عقدها أمس برئاسة رئيسه فيصل الفايز بحضور رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
ووافق المجلس في الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس سمير الرفاعي، على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون الموازنة البالغ عددها 29 توصية.
واكد التقرير الذي تلته مقررة اللجنة العين سهير العلي، اهمية التزام الوزارات والوحدات الحكومية بعدم تجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة، وإعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة لتصبح دائرة الخزينة وإدارة المال العام لتحقيق اعلى درجات الانضباط المالي، ووقف هدر المال العام، ووضع برنامج زمني مدته 3 سنوات على أبعد تقدير لإنشاء وحدات في كل مؤسسات الدولة، قادرة على وضع موازنات دقيقة لكل وحدة وتراقب إدارة المال العام.
وأشار التقرير لأهمية مراقبة الأجهزة الحكومية باستمرار لتطورات الأحداث في المنطقة وتقييم أثرها على مؤشرات الاقتصاد الوطني، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات بتوقيت يتلاءم مع الحد من آثارها السلبية، والاتصال مع البنك وصندوق النقد والمنظمات الدولية، لمراجعة أسلوبها في طرح تقاريرها عن الأردن، لتعكس صورة دقيقة ومنصفة حول واقع الاقتصاد الوطني بإيجابياته وسلبياته.
وأوصى بوضع أنظمة وتعليمات لتفعيل القوانين، بخاصة الاقتصادية بما يسهم بتحقيق اهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ومراجعة اولويات البرنامج التنفيذي لها، لتأخذ بالاعتبار الآثار المترتبة من الظروف المتغيرة في المنطقة.
وشدد على اختيار قطاع أو قطاعين على أبعد تقدير، يركز عليهما في الإنفاق الرأسمالي لتحقيق أكبر أثر ممكن عليهما، مع دراسة أثر العبء الضريبي على الاستثمار مقارنة بدول اخرى منافسة، ورصد المخصصات للمشاريع المنجزة دراساتها الاقتصادية والفنية والهندسية، لبدء العمل فيها، ومراجعة أوجه الإنفاق وأسلوب إدارة المال العام للحد من الهدر بخاصة في مجالات شراء الأدوية والأوامر التغييرية للمشاريع قيد التنفيذ، ومراجعة اساليب دعم المياه والكهرباء لايصاله لمستحقيه، ومديونية الجامعات والبلديات المتزايدة.
وطالب بوضع إستراتيجية لمعالجة قضايا ارتفاع مديونية الحكومة نحو الجامعات ومديونية الجامعات نحو الجهات الاخرى، بالإضافة الى وضع إستراتيجية في مدة معقولة (5 اعوام) لمعالجة تشوهات المالية العامة، المتمثلة بالمستحقات غير المدفوعة، ومستحقات الجامعات الرسمية على الحكومة والعكس، ودعم السلع ودمج دعم القطاعات المختلفة بتعرفة المياه والكهرباء، فضلاً عن الدعم المباشر للسلع الاساسية (القمح واسطوانة الغاز) مع الدعم النقدي.
ودعا التقرير لوضع وصف وظيفي دقيق للعاملين بوزارتي الاستثمار والتربية والتعليم، مع وضع الأنظمة والتعليمات لحين سير العمل وتحديد العلاقة بين الأمناء العامين والوزير، وبين الأمناء العامين أنفسهم، في ضوء إعادة هيكلة الوزارتين، وحوكمة إجراءات التعيين في الوزارات والوحدات الحكومية، وأسس ومعايير دقيقة وشفافة للتعيينات، تحقيقا للعدالة والمساواة والكفاءة، وتجنبا للواسطة والمحسوبية.
ولفت إلى أهمية دراسة قدرة المشاريع الممولة على تحقيق الأهداف ومنهجية اعتماد أولوياتها، وتعزيز قدرات وحدة مراقبة التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني، ووضع معايير لنسبة الإنفاق على مضمون المنحة إلى النفقات الإدارية، وقدرات وحدة برامج التخطيط الإستراتيجي، ودراسة أسباب تأخير الإنفاق من المنح والقروض.
وأكد ضرورة وضوح إجراءات الاستثمار، واعتماد أسس ومعايير شفافة في كل قطاع، وتطوير قاعدة بيانات للمستثمرين، والاستفادة من الجامعات والخبراء الأردنيين العاملين في الخارج عند إجراء الدراسات، مع تبسيط إجراءات الرقابة على المشاريع الاستثمارية، دون المساس بالالتزام بالقوانين والمواصفات المعتمدة، وتزويد وزارة الاستثمار بالكفاءات لتمكينها من عملها.
وفي مجال الصناعة والتجارة، أوصى التقرير، بالتحول من دعم السلع إلى دعم المستحقين، وزيادة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وضبط توزيع الشعير لعدم الاتجار به، والتشاركية مع القطاع الخاص عند وضع التشريعات وفي مجال توفير السلع الأساسية، وإعادة تنظيم مهنة تدقيق الحسابات وإدراج الشركات المساهمة الحكومية في سوق عمان المالي.
وتضمنت التوصيات، دراسة وزارتي الطاقة والمالية واقع حال شركة الكهرباء الوطنية، ووضع إطار تشريعي وقانوني للتأكد من انشاء شركات التعدين المتعاقد معها بخاصة في مجالي الفوسفات والبوتاس، الصناعات التكميلية وعدم تصدير المواد الخام حتى لا تؤثر على شركتي البوتاس والفوسفات.
وأبدى أعضاء اللجنة ارتياحهم لعمل هيئة الطاقة الذرية، ودعوا لاعتبار الرياضة أولوية وطنية، ووضع إستراتيجية لتطويرها، كما شددوا على وضع إستراتيجية لمعالجة أزمة البطالة بمشاركة الأطراف الحكومية والأمنية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية مع القطاع الخاص، بالإضافة لبناء هيكل مؤسسي للتعليم المهني والتقني، وتطوير عمل مؤسسة التدريب المهني وبرامجها، وتطبيق قانون تصنيف المهن بدقة وشمولية.
كما تضمن التقرير دعوة لمراجعة قانون الضمان الحالي، لمعالجة مشكلات التقاعد المبكر، والرواتب التقاعدية المرتفعة، والطلب من صندوق استثمار الضمان، أخذ المبادرة في قيادة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تطبيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية والاستقلالية.
وأوصى التقرير، بتحويل مشروع استبدال عدادات المياه لمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص للتسريع بتنفيذه، وإحالة المعتدين على خطوط المياه للقضاء وتعديل التشريعات لزيادة العقوبات، وإنشاء غرف متخصصة للنظر في هذه القضايا، بالإضافة لإنشاء شركة وطنية للإسهام بإنجاز مشروع الناقل الوطني وتخفيض التكلفة المالية.
وأكد أهمية توزيع أطباء الاختصاص بعدالة على المستشفيات والمراكز الصحية، ورفع سن تقاعد الأطباء لــ70 عاما، وإنشاء مركز للصحة النفسية، ومراجعة قانون الانتفاع بالأعضاء البشرية، فضلاً عن وضع خطة متكاملة لإلغاء الإعفاءات الطبية بالكامل بالتزامن مع اعتماد التامين الصحي الشامل.
وطالب التقرير بوضع إطار تشريعي لمأسسة الإنفاق الصحي بعد دراسة كفاءة الإنفاق وتكلفته الحقيقية من قبل جهات معتمدة، وإزالة معيقات مشاريع الإدارة المحلية، وبيع أراضي الدولة المعتدى عليها بأسعار رمزية للذين أقاموا عليها منشآت سكنية، ومراقبة التبرعات الخارجية للبلديات وطرق إنفاذها، وتطوير بنك المدن والقرى ليصبح مصرفا متخصصا في تمويل المشاريع التنموية في البلديات والمحافظات، والفصل بين الأعضاء المنتخبين وأصحاب القرار الفني في إدارة البلديات.
وأشار الى تعزيز قدرة القطاع الزراعي ليصبح قادرا على تشغيل الأردنيين والتركيز على الجمعيات الزراعية النوعية، والاستثمار في سياسة الإقراض الزراعي في استهداف أنواع المشاريع، وحماية المنتج المحلي.
وشدد على ضرورة تطوير المناهج لتحاكي متطلبات المرحلة، وبناء المدارس من خلال مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الجامعات على تدريب المعلمين، وتشجيع التوجه نحو التعلم التقني، ومعالجة مشكلة بعثات الحكومة الى الجامعات الذي يكلف سنويا 45 مليون دينار، مع حث الجامعات على تغيير خططها الدراسية لتواكب التقدم، ومعالجة أزمة الاكتظاظ في الجامعات، ودمج ذوي الإعاقة في المدارس والجامعات، وتعديل نظام دعم الطالب.
وطالب بإنشاء مسرح قومي في الأردن، وزيادة أعداد المكتبات والمتاحف المتنقلة، ومأسسة عمل وزارة الثقافة واستخدام التكنولوجيا كأداة نشر الثقافة والتعريف بالذات.
وفي مجال النقل، دعا لدراسة أثر مشروع الباص السريع على الأزمات المرورية والنقل العام والعائد على الاستثمار، ووقف عمل التطبيقات الذكية غير المرخصة، وإنجاز نظام لتشجيع دمج المشغلين الأفراد، وتوسيع دعم مشروع الباص السريع ليشمل إضافة الى الطلاب، ذوي الإعاقة وكبار السن والمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية.
واستمع المجلس، لرد الحكومة على مداخلاتهم الذي ألقاه وزير المالية محمد العسعس، بعد ان تحدث في مناقشات الموازنة عدد من الاعيان، مطالبين الحكومة بالالتزام بالسقوف المالية المخصصة في الموازنة، ومعالجة ملف الدين العام، وإقامة مشاريع لمعالجة الفقر والبطالة، مع معالجة موضوع الالتزامات السابقة، ومراجعة العبء الضريبي، وتطوير البيئة الاستثمارية، وتشجيع الصادرات وتمويل المشاريع الصغيرة، مثمنين الدعم الذي تقدمه دول الخليج العربي للأردن.
وأكدوا ضرورة تحسين الخدمات، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتطوير قطاعات الإدارة العامة والسياحة والزراعة والصناعة والصحة وتكنولوجيا المعلومات، والتحول إلى التعليم المهني والتقني، فضلاً عن تقييم واقع الطاقة وتوليد الكهرباء، والمضي قدماً في عملية التحديث الوطني الشامل.
وأشاروا الى أن موازنة هذا العام سياسية أمنية طارئة بامتياز، وتحتاج من الحكومة إلى رقابة وضبط وحذر عند ممارسة صلاحية المناقلات من الرأسمالي إلى الجاري.
وفي ختام الجلسة، أكد رئيس المجلس فيصل الفايز حرص المجلس على التعاون مع الجهات المعنية كافة، وبذل قصارى الجهد لمواجهة التحديات التي تعترض مملكتنا، مشيرا الى أن الظروف الراهنة تتطلب من الجميع مواجهتها بمسؤولية وطنية وهمة عالية.
وقال، "إننا في المجلس، سنكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا كسلطة دستورية، في سعينا نحو ترجمة رؤى وتطلعات وتوجيهات مليكنا المفدى جلالة الملك عبدالله الثاني- حفظه الله ورعاه-، والمتعلقة بعملية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، هذه العملية الإصلاحية الشاملة والهادفة، الى تعزيز المشاركة الشعبية، وتمكين المرأة والشباب، والوصول الى الحكومات البرلمانية وإيجاد البيئة الاستثمارية الجاذبة، للحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين".
وشدد على أهمية أن لا تحول الأوضاع المحيطة بنا دون تنفيذ طموحاتنا في بناء اقتصاد وطني منيع، يمكننا من الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب، ويحقق أرقام النمو المنشودة، ويعمل على جذب الاستثمارات الخارجية. وأعرب عن شكر مجلس الاعيان للدول الشقيقة والصديقة كافة، بخاصة السعودية، والامارات، الكويت، قطر، البحرين ، سلطنة عمان، على ما قدموا للاردن من دعم لتجاوز تحدياتنا الاقتصادية والاوضاع المحيطة ببلدنا.
كما شكر الفايز رئيس الوزراء وفريقه الوزاري على جهوده للنهوض باقتصادنا الوطني، وتحسين الواقع المعيشي، مؤكدا أننا سنتمكن من مواجهة تحدياتنا، وسنخرج منها اكثر قوة ومنعة بحكمة مليكنا ووعي شعبنا.
كما اشاد الفايز بجهود نشامى اجهزتنا الامنية وقواتنا المسلحة الاردنية الباسلة (الجيش العربي)، الذين نذروا انفسهم للدفاع عن أمن الوطن والمواطن لما يقومون به من جهود كبيرة ليبقى الاردن الحصن المنيع، والوطن العصي على الاعداء والمتربصين به.

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